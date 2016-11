Es war ein GAU: Eine einzige Medaille brachten die 37 Athleten des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) von den Olympischen Spielen aus Rio de Janeiro mit nach Hause - nie zuvor in seiner Olympia-Geschichte hatte der Verband so schlecht abgeschnitten. Die Becken-Schwimmer blieben erstmals seit 84 Jahren ohne Edelmetall. Nur Wasserspringer Patrick Hausding konnte sich über Bronze freuen.

Dass etwas passieren muss, ist allen klar. Nur was genau und wer das machen soll, das steht noch nicht fest. DSV-Präsidentin Christa Thiel wird den dringend benötigten Kurswechsel jedenfalls nicht einleiten. Beim Verbandstag in Leipzig stellt sich die 62-Jährige am Sonntag (05.11.16) nicht mehr zur Widerwahl und tritt nach 16 Jahren ab.

Drei Bewerber

Es gibt drei Bewerbungen für das Präsidentenamt. Das sind Dietmar Schott, der Vorsitzende des Hamburger Schwimm-Verbandes, Gabi Dörries, die Schwimm-Fachspartenvorsitzende, sowie Vico Kohlat, der Vizepräsident Recht. Fakt ist: Auf den neuen DSV-Präsidenten wartet jede Menge Arbeit, mit einem personellen Neubeginn ist es nicht getan.

Die Stimmung ist aufgeheizt. "Das deutsche Schwimmen ist abgewirtschaftet. Das System hat sich überlebt. Es ist eine Vollkatastrophe" , sagt der ehemalige Bundestrainer Dirk Lange und spart nicht mit Kritik am Verband: "Die Sportler fühlen sich im DSV alleine gelassen. Ein Neuanfang mit einer neuen Führung ist die einzige Chance." Auch beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gelten die Schwimmer laut Präsident Alfons Hörmann als "Sorgenkinder, bei denen es tiefgreifende Reformen benötigt".

Lambertz hat Konzept schon in der Schublade

Bei den Beckenschwimmern soll Bundestrainer Henning Lambertz den Umschwung einläuten. Und er ist auch schon dabei. Die Struktur-Reform liegt in der Schublade. So soll es deutlich härtere Qualifikations-Normen, ein neues Kraftkonzept und eine verstärkte Zentralisierung geben. "Wir haben auf manche lange mit Engelszungen eingeredet, vielleicht ist es an der Zeit, auch mal härter durchzugreifen" , sagte Lambertz. Hilfe von DSV-Leistungssportdirektor Lutz Buschkow hat Lambertz nicht, denn der hört zum Jahresende auf. Problem: Das Maßnahmen-Paket muss noch vom DSV abgenickt werden. Und da tut sich vor dem Verbandstag überhaupt nichts.

Wasserballer nicht in der Weltliga

Dass alle finanziellen Vorhaben bis zur Neuwahl eines DSV-Präsidiums auf Eis liegen, darunter leiden auch die Wasserballer. So wird die Nationalmannschaft nicht an der Weltliga 2016/2017 teilnehmen. Hintergrund ist die ungeklärte Situation. Die Wasserballer müssen mit massiven Streichungen bei den Fördermitteln durch den Bund rechnen. "Der Verband wollte das finanzielle Risiko einer Meldung nicht mittragen" , sagte der Fachspartenvorsitze Hans-Jörg Barth. Sportlich wird es nun noch schwieriger, sich wieder an die Weltspitze heranzukämpfen. Für Rio hatte sich das Team erst gar nicht qualifiziert, auch bei der WM 2017 in Budapest wird es nicht dabei sein.

Ex-Stars sollen helfen

Vor allem ehemalige Topschwimmer erhoffen sich viel vom neuen Präsidium. "Der DSV kann eine ganze Menge machen, damit sich die Situation endlich bessert. Nach Olympia analysieren und reden und so weiter machen wie bisher - da kann sich natürlich nichts ändern. Aber ich glaube, dass wir jetzt tief genug gesunken sind", sagte Ex-Schwimmerin Britta Steffen. Weltrekordler Paul Biedermann sprach sich für Gabi Dörries als neue Präsidentin aus. "Sie unterstütze ich auf jeden Fall. Es muss Veränderungen im DSV geben, am Besten von oben herab" , sagt der Ex-Profi. Dörries will ehemalige Spitzenathleten mit ins Boot holen. Steffen hat schon ihre Bereitschaft signalisiert. "Jeder Athlet bringt Erfahrungen mit, die helfen können, die Schwimmer besser zu unterstützen. Ich wäre dabei, wenn man mich ruft" , sagte sie. Auch Gegenkandidat Vico Kohlat setzt bei seiner Kandidatur auf ehemalige Leistungssportler.

Knackpunkt Finanzen

Wer am Ende die Wahl gewinnt, ist offen. Spannend ist vor allem die Frage, wie die drei Kandidaten die finanziellen Probleme lösen wollen. Dörries plant eine Anschubfinanzierung in den kommenden zwei Jahren in Höhe von insgesamt einem Euro pro Mitglied - und stößt damit auf Gegenwehr. Kohlat will bei den Einnahmen stärker auf die Wirtschaft zugehen. Auch der Hamburger Unternehmer Schott will lieber "externe Top-Leute" ins Boot holen.

Und auch Christa Thiel weiß nicht, was sie erwartet. Während die einen sie zur Ehrenpräsidentin machen wollen, planen andere, sie nicht zu entlasten.

red/sid/dpa | Stand: 03.11.2016, 11:26