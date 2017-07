Schwimm-WM - Viel Schatten und wenig Lichtblicke

Sportschau | 30.07.2017 | 03:10 Min.

Vier Finaleinzüge und eine Medaille, so lautet die durchwachsene sportliche Bilanz der deutschen Schwimmer bei der WM in Budapest. Neben dem Becken gibt es Kritk am Konzept des DSV.