DSV-Cheftrainer Lambertz verteidigt seine Reformen

Sportschau | 15.06.2017 | 02:24 Min.

Henning Lambertz reagiert auf die Kritik an den von ihm angestoßenen Reformen im deutschen Schwimmsport. Er stehe weiterhin voll hinter den neuen Ideen und appelliert an Athleten sowie Trainer, Vertrauen in seinen Weg zu haben.