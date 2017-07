Warum Bundestrainer Lambertz ins Schwimmen gerät

Der Fall Koch

In 2:09,61 schied Koch als 11. im Halbfinale aus, noch mehr als anderthalb Sekunden langsamer als bei seiner Olympia-Enttäuschung 2016: 2:08,00 und Platz sieben. Der Weltmeister von 2015 ist ein Phänomen in vielerlei Hinsicht und erinnert an andere bekannte deutsche Sportler: Ähnlich wie einst Jan Ullrich hat er ein großes Problem, sein Gewicht wettkampftauglich zu halten.



Und ähnlich wie Martin Kaymer, der just nach dem Erreichen von Weltranglisten-Platz 1 an seinem Schwung herumzudoktern begann, um bloß nicht auf einem Höhepunkt zu stagnieren, versucht auch Koch ständig etwas Neues. Dabei wäre Stagnation nach Silber 2013 in Barcelona und Gold 2015 in Kasan gar nicht so schlecht gewesen: Mit der Zeit aus Kasan hätte er in Budapest wieder um die Medaillen gekämft.

Das Heim-Trainer-Problem

Der Vergleich hinkt vielleicht ein wenig. Aber kann man sich vorstellen, dass Jonas Hector vor der WM 2018 das Gespräch mit Joachim Löw sucht und ihn bittet, Peter Stöger ins Trainer-Team aufzunehmen - weil der ihn nunmal am besten kennt und genau weiß, was er alles so braucht, um beim Saisonhöhepunkt richtig gut zu sein? Genau: unvorstellbar. Im Schwimmen aber traditionell eben nicht: Da hätten am liebsten alle Athleten ihre Heim-Trainer dabei. Und dass diese dann nur stille Begleiter sind, die den Journalisten ihre Meinung verweigern und sich dezent zurückhalten - kann man vergessen. Dass Henning Lambertz mit diesem albernen Phänomen aufgeräumt hat, ist deshalb genau richtig. Die Kritiker aus den Heimatvereinen der Schwimmer bringt er damit er aber natürlich erst recht gegen sich auf.

Die Kritik am Führungsstil

Kritik am Kommunikationsstil - Henning Lambertz muss sich einiges anhören.

Man kann Lambertz seine Bilanz vorwerfenund den Abwärtstrend des DSV auf Großereignissen. Aber er ist niemand, der Diskussionen aus dem Weg geht, er stellt sich den Problemen intern und extern. Deshalb läuft der permanent geäußerte Vorwurf an seinem Kommunikationsstil weitgehend ins Leere. Die Kritik von Heintz nach seinem Absturz entlarvt den Athleten eher selbst. Die Kritik des Wissenschaftlers Jürgen Küchler per Brief an das DSV-Präsidium ( "Lambertz fährt den Sport in die Grube..." ) beinhaltet keine Gegenvorschläge, ist deshalb dürr. Selbst die Vorwürfe von Paul Biedermann ( "Der Bundestrainer versucht derzeit, allen eine Doktrin aufzudrücken, von der nur er selbst überzeugt ist" ) kam erst, als nach Biedermanns Rücktritt dessen Heimtrainer Frank Embacher den Job beim DSV verlor.

Erklärungen und Ausreden

Statt das Abschneiden bei der WM in Budapest angemessen zu bewerten, klingen die Kommentare von Lambertz sehr schönrednerisch: "Insgesamt macht das Auftreten hier Mut für die Zukunft" , befand er beispielweise - aber warum? Was genau soll an dieser traurigen Bilanz Mut machen? Soll sich der DSV in Zukunft mit fünf Endlaufteilnahmen an acht Wettkampftagen abfinden? Lambertz weiter: "Rückschläge sind auch Schritte auf dem Weg nach Tokio, deswegen will ich die gar nicht so negativ sehen. Alles soweit in Ordnung." Das klingt ebenso bemüht und substanzlos wie sein Satz: "Das Aufarbeiten von Baustellen geht nicht innerhalb von vier, fünf Monaten." Er ist aber schon seit viereinhalb Jahren Bundestrainer.

Die weiteren Aussichten

Henning Lambertz genießt einen wirklich herausragenden Rückhalt von DSV-Präsidentin Gabi Dörries - und das ist auch gut so. Noch. Denn es ist zunächst einmal richtig, dass Lambertz mit seinem neuen Krafttrainingskonzept, seiner Zentralisierung von Trainingsmaßnahmen, dem Zurückdrängen der Heimtrainerflut und auch mit harten Normen für die Großereignisse viel verändert hat und dafür auch Zeit bekommt. Aber: Die Geduld darf nicht unendlich sein, und der Trend darf auf gar keiner Fall noch weiter abwärts gehen - auch wenn es im deutschen Kader nur wenige Hoffnungsträger gibt wie die Schmetterling-Sprinterin Aliena Schmidtke (24) oder die Freistil-Langstreckler Florian Wellbrock (19) und Celine Rieder (16).

Wo aus den Vereinen derzeit kaum internationale Qualität nachkommt, kann der Bundestrainer auch keine zaubern. Aber: Nach zwei olympischen Nullrunden wird sich die Öffentlichkeit von dieser Kernsportart der Spiele immer weiter abwenden, wenn mit Blick auf Olympia Tokio 2020 nicht sehr bald Erfolge sichtbar werden. Die EM 2018 in Glasgow muss ein Wendepunkt sein. Gelingt das nicht, kann einer von Lambertz' zahlreichen Kritikern anschließend zeigen, dass er es viel besser kann.

Stand: 31.07.2017, 12:14