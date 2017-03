Der schlummernde Rugby-Riese blinzelt

Die altehrwürdige englische Tageszeitung "The Times" erinnerte zuletzt in ihrem Sportteil noch einmal an die viel zitierte Weisheit Gary Linekers. Beim Fußball, so sagte der frühere Weltklasse-Stürmer einst, liefen 22 Männer 90 Minuten lang dem Ball hinterher - und am Ende würden stets die Deutschen gewinnen.

Da sei es gut, so der Autor der "Times", dass dies für Rugby nicht gelte. Doch Deutschland, so heißt es weiter, sei drauf und dran, die Engländer auch irgendwann in diesem Sport zu schlagen. Überschrieben war der Artikel mit: "Achtung Rugby!"

Erste WM-Teilnahme das große Ziel

DRV-Präsident Klaus Blank (l.) und Nationaltrainer Kobus Potgieter

Vielleicht könnte es schon bei der nächsten Weltmeisterschaft 2019 in Japan zum Duell kommen. Die deutsche 15er Nationalmannschaft hat gute Chancen, sich erstmals für das Weltturnier zu qualifizieren. Am Sonntag (20.03.17) tritt das Team des südafrikanischen Bundestrainers Kobus Potgieter in der WM-Qualifikation in Russland an.

Zurzeit liegen die Deutschen nach vier von zehn Partien in der Europa-Gruppe 1 auf dem vierten Platz hinter Georgien, Rumänien und Spanien. Die Qualifikation ist kompliziert: Der Gruppenerste ist direkt bei der WM dabei, der Zweitplatzierte zieht in die nächste Runde ein und muss zwei weitere Qualifikationsrunden überstehen. Der aktuelle Tabellenführer Georgien hat seinen WM-Platz allerdings ohnehin sicher, deswegen würde am Ende auch Platz drei zum Einzug in die nächste Runde reichen.

"Das ist natürlich unser Ziel, ganz klar" , sagt Klaus Blank. Er ist Präsident des Deutschen Rugby-Verbandes, und vor noch nicht allzu langer Zeit fristete der Kampf um das runde Ei hierzulande ein Schattendasein.

Deutschland wird aufmerksam

Dann kam die Weltmeisterschaft 2015 in England, und die Spiele wurden in Deutschland erstmals flächendeckend im TV übertragen - zur besten Sendezeit und mit guten Einschaltquoten. Ein Jahr später feierte Rugby in der 7er Version sein Comeback bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Auch da schaute die ganze Welt zu, inklusive Deutschland.

"Das hat dem Sport auch hierzulande sehr geholfen" , sagt Blank. "Die mediale Aufmerksamkeit ist gestiegen und das hat den ein oder anderen Sportfan dazu gebracht, sich auch mal ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft anzusehen" , so der Präsident. "Und wer einmal mit dabei war" , so sagt er nicht ohne stolz, "der ist dann von diesem Sport begeistert." Gegen Spanien verfolgten zuletzt im ausverkauften Stadion des Fußball-Regionalligisten Viktoria Köln immerhin 6.100 Zuschauer das wilde Spektakel - für deutsche Rugby-Verhältnisse eine durchaus beachtliche Kulisse.

Coup gegen Rumänien

Das deutsche Rugby-Team

Hinzu kommt, dass sich die Ergebnisse wirklich sehen lassen können. Gleich zu Beginn der WM-Qualifikation feierte die Mannschaft einen überraschenden Sieg gegen den achtmaligen WM-Teilnehmer Rumänien. Dabei hatte das Team erst 2016 den Klassenerhalt in der Europe Championship geschafft. Das ist die beste Liga unterhalb der "Six Nations" mit den Top-Nationen England, Frankreich, Schottland, Irland, Wales und Italien. Über Artikel wie den in der englischen "Times" wundert sich Blank deshalb nicht. "Die Aufmerksamkeit im Ausland ist groß. Wir haben es in kurzer Zeit auf ein hohes Level geschafft. Andere Nationen brauchen da länger" , sagt er.

Strukturen professionalisiert

Dass all dies überhaupt möglich ist, hängt mit Hans-Peter Wild zusammen. Der schwerreiche Unternehmer aus Heidelberg ist leidenschaftlicher Rugby-Fan und fördert mit der von ihm gegründeten Stiftung "Wild Rugby Academy" den Breitensport und seit 2014 auch gezielt den Leistungssport-Bereich des DRV. Dank der Unterstützung des Milliardärs konnte der Verband seine Strukturen professionalisieren und das Niveau seiner Nationalmannschaften rasant heben.

So hat der Verband seit Jahresbeginn in Ex-Rugby-Spieler Manuel Wilhelm einen hauptamtlichen Sportdirektor. "Er kümmert sich ausschließlich um den Sport und hat keine administrativen Aufgaben" , erklärt Blank. Auch in den Nachwuchs wird kräftig investiert. So leitet der ehemalige österreichische Bundestrainer Peter Smutna jetzt die Ausbildungsakademie hauptamtlich. Neben der Trainerausbildung steuert er auch sämtliche Schulprojekte des DRV so wie das Projekt "Get into Rugby". "Wir müssen auch der Dynamik Rechnung tragen, die das ganze im Moment hat" , erkärt Blank.

Hoffnung auf die Initialzündung

Deutschlands Julius Nostadt im Duell mit zwei Spaniern

Eine WM-Teilnahme, so hofft die Rugby-Familie, könnte in Deutschland einen Boom auslösen, eine Initialzündung sein. Das alle vier Jahre ausgetragene Turnier ist gemessen am Zuschauerinteresse hinter der Fußball-WM und den Olympischen Spielen die drittgrößte Sportveranstaltung der Welt. "Das würde zum Beispiel auch die Sponsorensuche vereinfachen" , sagt Blank.

Auch das Bundesinnenministerium und der Deutsche Olympische Sportbund sind sehr daran interessiert, dass der Sport weiter wächst. Genau wie der Weltverband. Für den ist Deutschland und vor allem der hiesige Markt "ein schlafender Riese" . "Der ist zwar noch nicht ganz erwacht, aber er hat geblinzelt" , sagt Blank. Rugby habe in Deutschland "großes Potenzial" .

"Noch ein sehr weiter Weg"

Klaus Blank liebt seinen Sport, und seine Ziele verfolgt er enthusiastisch. Aber naiv ist er nicht. Er weiß, dass auf dem zurzeit rasanten Weg nach vorne auch die Vereine und die Basis hinterher kommen müssen. "Auch die Talente brauchen ihre Zeit. Substanz zu schaffen, das ist eine große Herausforderung. Wir müssen realistisch bleiben, es ist noch ein sehr weiter Weg" , sagt er. So müssen sich die Engländer wohl noch keine großen Sorgen machen. Jedenfalls noch nicht.

Stand: 16.03.2017, 08:30