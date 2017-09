Hurrikan "Irma" ist abgezogen, die Bedingungen sind gut: Wenn am Sonntag (24.09.17) in Florida die erste Ruder-WM in den USA seit 23 Jahren startet, will der traditionsreiche Deutschland-Achter zurück an die Weltspitze. Nach viermal Silber in Folge will das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) Gold holen.

"Nach den guten Ergebnissen der Saison ist die Erwartungshaltung sehr, sehr hoch. Wir sind ungeschlagen und möchten das auch bleiben" , sagt Trainer Uwe Bender vor den Titelkämpfen in Sarasota. 2013, 2014 und 2015 hatte sich das deutsche Paradeboot jeweils mit WM-Silber begnügen müssen, auch bei Olympia 2016 reichte es "nur" zu Rang zwei - immer hinter Großbritannien.

"Wilder Haufen"

Gelingt nun die Revanche? Für die Erfüllung dieses Traums ging die Mannschaft zuletzt ungewohnte Wege. Im Trainingslager in Österreich erklomm das Team unter anderem den 2100 Meter hoch gelegenen Hochobir und musste dabei unter anderem der einen oder anderen Kuh ausweichen.

"Wir sind ja doch ein wilder Haufen" , sagt Hannes Ocik. Der Schlagmann, seit 2013 im Boot und damit schon fast ein alter Hase, würde sich mit dem Titel einen Traum erfüllen. "Ich habe bei Weltmeisterschaften noch keine Goldmedaille im Achter holen dürfen. Wir haben eine gute Chance" , sagte der 26-Jährige.

Weltbestzeit in Posen

Zuletzt hatte das deutsche Langboot den WM-Titel 2011 im slowenischen Bled gewonnen. In Sarasota ist das DRV-Team nun klarer Favorit, was zu Saisonbeginn kaum jemand für möglich gehalten hätte. Nach Olympia in Rio der Janeiro wurde die Crew deutlich verjüngt, nur vier Silbermedaillengewinner sind geblieben. Der "neue" Achter eilte dennoch von Sieg zu Sieg und stellte beim Weltcup in Posen in 5:18,68 Minuten sogar eine Weltbestzeit auf. "Das war so nicht zu erwarten" , sagt Bender, der den Achter zu Jahresbeginn vom langjährigen Erfolgscoach Ralf Holtmeyer übernommen hatte. 2018 soll dann wieder Holtmeyer ran.

Hitze und auch mal Seitenwind

Größte Konkurrenten sind neben dem Dauerrivalen Großbritannien vor allem der Olympiadritte Niederlande und Australien - und das Wetter. Äußerst "warme und feuchte" Bedingungen erwartet Trainer Bender, zudem ist die Strecke an der Westküste von Florida bekannt für Seitenwind. "Wir hoffen, dass wir faire Bedingungen vorfinden" , sagt Bender.

Boote haben Verspätung

Immerhin: Hurrikan "Irma" hat Sarasota weitestgehend verschont und an der Strecke nur geringe Schäden hinterlassen. Fünf Teams erreichten ihr Ziel wegen gestrichener Flüge mit Verspätung, mehr Sorgen machte der Transport der Boote. Weil das beauftragte Containerschiff wegen "Irma" einen Bogen um Florida machte und erst in Houston anlegte, musste die wertvolle Kraft per LKW zum Zielort gebracht werden.

Stand: 21.09.2017, 12:10