Ruder-WM - Debütant Naske rudert ins Finale

Der Deutsche Ruderverband hat wieder einen Einer-Fahrer von internationalem Format. Gleich bei seiner ersten WM-Teilnahme qualifizierte sich der erst 21 Jahre Tim Ole Naske für den Endlauf. Im Halbfinale der Titelkämpfe in Florida kam der Hamburger am Freitag als Dritter ins Ziel. Nur der Brite Thomas Barras und der Olympiazweite Damir Martin (Kroatien) waren schneller. "Bisher läuft es", kommentiert Naske selbst nüchtern.

Der jüngste Teilnehmer im 6er-Feld geht als großer Außenseiter am Sonntag in den Kampf um Medaillen. Das konnte die Vorfreude von Naske jedoch nicht trüben: "Wenn man im A-Finale fährt, ist man bei den Besten angekommen." Auch ein technischer Fehler in der Startphase brachte den U23-Weltmeister nicht aus der Ruhe. "Das war ruderisch nicht die Krönung, aber kämpferisch eine Topleistung", sagte Trainer Dirk Brockmann, "jetzt kann er befreit auffahren."

Thiele verpasst Finaleinzug

Anders als Naske verpasste Annekatrin Thiele den Finaleinzug. Die 32 Jahre alte Leipzigerin kam im Halbfinale nicht über einen fünften Rang hinaus. Der Abstand zur Siegerin Jeannine Gmelin betrug im Ziel über 12 Sekunden. Darüber hinaus schied auch der Frauen-Doppelzweier als Fünfter aus.

Ingesamt gehen die deutschen Ruderer mit sechs Booten in den Kampf um WM-Medaillen. Der Deutschland-Achter, Frauen-Doppelvierer, Zweier ohne Steuerfrau, Vierer ohne Steuermann und leichte Männer-Doppelzweier hatten sich bereits in den vergangenen Tagen für den Endlauf qualifiziert. Im Vergleich zu den Olympischen Spielen in Rio ist ein leichter Aufwärtstrend erkennbar. Dort hatten im Vorjahr nur drei Boote die Finalläufe erreicht.

Zweier mit Steuermann holt Bronze

Einen ersten Medaillengewinn für den DRV in Florida gab es in den nichtolympischen Bootsklassen. Das Trio Malte Großmann, Finn Schröder und Steuermann Jonas Wiesen gewann im Zweier mit Steuermann Bronze.

dpa | Stand: 29.09.2017, 16:55