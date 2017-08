Ringen - Frank Stäbler holt WM-Gold

Bei der Ringer-WM in Paris konnte sich Frank Stäbler die Goldmedaillle in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm sichern. Damit ist er der erste Deutsche, der je Gold in zwei Klassen gewinnen konnte.