Man stelle sich vor, der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, der Hamburger SV und der FC Schalke kehrten der Bundesliga den Rücken und gründeten eine eigene Serie. Was im Fußball unvorstellbar ist, ist im Ringen Realität. Dort haben sich die fünf Spitzenklubs ASV Nendingen, KSV Ispringen, VfK Schifferstadt, KAV Mansfelder Land und Germania Weingarten zur Deutschen Ringer-Liga (DRL) zusammengetan und tragen in Konkurrenz zur Bundesliga ihre eigene Meisterschaft aus. Los geht es am Samstag (30.09.2017).

Die Klubs waren mit dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) in Streit geraten, unter dessen Dach die Bundesliga stattfindet. Ihnen geht es um mehr Selbstbestimmung, mehr Mitspracherecht und um eine Professionalisierung des Ringens. Die Klubs wollen in Eigenregie den Ligabetrieb besser organisieren und vermarkten.

"Sport in die eigene Hand nehmen"

"Wir wollen den bezahlten Sport in die eigene Hand nehmen. Damit betreten wir für das Ringen Neuland, aber im Fußball, Handball oder Eishockey ist das ja längst bekannt. Überall geht das. Warum soll es nicht auch im Ringen gehen?" , sagt Rainer Walther, der Vorsitzende der DRL.

Ziel der neuen Liga sei es, "den Ringsport in Deutschland nach vorne" zu bringen und so dem "jahrelangen Niedergang der Ringer-Bundesliga" entgegenzuwirken. So nahmen in den vergangenen Jahren immer weniger Klubs teil, oft wegen finanzieller Probleme. Die Vereine vermissen zudem "demokratische und transparente Strukturen" . Sie wollen keinen eigenen Verband, sondern sie wollen mit dem DRB zusammen arbeiten, so wie es beispielsweise im Fußball die Deutsche Fußball-Liga und der Deutsche Fußball-Bund tun.

DRB: "Kein Konzept"

DRB-Präsident Manfred Werner

Der DRB sieht das alles anders. Der Drang nach Profitum sei abwegig und existenzbedrohend, da er nicht zu den Amateur-Strukturen des Großteils der Klubs passe, hieß es von Verbandsseite. DRB-Präsident Manfred Werner vermisst vor allem "ein tragfähiges Konzept der so genannten DRL. Die Vereine wollen mit dem Kopf durch die Wand" , sagt Werner: "Es kamen noch keine Vorschläge der DRL-Vereine, wie der Betrieb einer eigenen Liga unter dem Dach des DRB etabliert werden kann."

DRB drohte mit Sanktionen

Der Streit eskalierte, als der DRB den abtrünnigen Klubs mit harten Sanktionen drohte. Neben Geldstrafen für die Vereine der DRL sollten deren Sportler mit einem Kader-Ausschluss bestraft werden. Sie sollten also ihren Platz in der Nationalmannschaft verlieren.

Claudio Passarelli, sportlicher Leiter in Schifferstadt, sprach von "Erpressung" . Und Helmut Klingl, Präsident des KSV Aalen, warf dem DRB einen "selbstherrlichen Absolutismus" vor: "Da gibt es unwahrscheinliche Egos." Aalen wollte eigentlich auch in der DRL antreten, zog sein Team aber zwischenzeitlich komplett zurück und kämpft jetzt in der Bezirksklasse.

Es wird wieder geredet

Mittlerweile reden DRB und DRL wenigstens wieder miteinander - aber erst nachdem sie vom Landgericht Nürnberg-Fürth praktisch dazu aufgefordert wurden. Dort war es sogar zum Prozess gekommen. "Wir reichen den Vereinen die Hand und sind bereit, Gespräche zu führen" , sagt DRB-Chef Werner: "Wir werden uns die Konzeption der DRL-Vereine anhören und dann über das weitere Vorgehen entscheiden." Der DRB sei bereit, "auch althergebrachte Positionen kritisch auf den Prüfstand zu stellen, wenn dies der gemeinsamen Sache dient."

Leidtragende sind die Athleten

Für Ringer-Weltmeister Frank Stäbler kommt das zu spät. Um drohenden Sanktionen aus dem Weg zu gehen und eine Sperre zu vermeiden, wechselte er vor der Saison vom Meister Germania Weingarten zum Auftsteiger Red Devils Heilbronn. Den Sport sieht er schwer beschädigt, Leidtragende seien die Ringer.

Enttäuscht: Frank Stäbler

"Das ist wie in einer zerrütteten Ehe. Die Eltern lassen sich scheiden, der Rosenkrieg bricht aus. Die Leidtragenden sind immer die Kinder. Ich sehe uns Topathleten als die Kinder" , sagt Stäbler: "Da wurden sicher von beiden Seiten große Fehler gemacht. Man handelt leider nicht zum Wohle des Sports."

Stand: 27.09.2017, 08:00