13. Etappe der 72. Vuelta a España

Trentin sprintet in Spanien erneut zum Sieg

Matteo Trentin hat bei der Vuelta seinen dritten Etappensieg gefeiert. Michael Schwarzmann fuhr knapp am Podium vorbei. An der Spitze der Gesamtwertung gab es vor den schweren Bergetappen am Wochenende keine Veränderungen.