Froome bleibt vorne

Die Führung im Gesamtklassement behauptete der britische Tour-de-France-Sieger Christopher Froome (Sky), der das Rote Trikot am Tag zuvor auf der ersten Bergetappe übernommen hatte. Froome, der nach drei zweiten Plätzen um seinen ersten Sieg bei der Spanien-Rundfahrt kämpft, führt weiter mit zwei Sekunden Vorsprung auf den Spanier David de la Cruz (Quick-Step).

Die fünfte Etappe bietet am am Mittwoch durchaus Chancen für Attacken auf das Rote Trikot. Auf den 175,7 Kilometern von Benicassim nach Alcossebre stehen drei Anstiege der zweiten und zwei der dritten Kategorie an, die letzten 3,4 Kilometer ins Ziel geht es nur bergauf.

sid/dpa | Stand: 22.08.2017, 17:52