Tour de France 2017

Die 104. Auflage der bedeutendsten Radpsortveranstaltung der Welt wird am 1. Juli 2017 gestartet und geht über 3.560 Kilometer und 21 Etappen. Der "Grand Depart" in Düsseldorf, die 1. Etappe, wird als Einzelzeitfahren über 13 Kilometer gefahren. Deutschlands Top-Fahrer Tony Martin hat dann gleich zu Beginn gute Chancen aufs Gelbe Trikot.

Königsetappe im Jura

Am 2. Juli geht es von Düsseldorf aus über Mönchengladbach und Aachen ins belgische Lüttich. Die zweite Etappe umfasst 202 Kilometer. Neben Deutschland und Belgien streift die Tour de France auch Luxemburg als externes Land.

Die Strecke ist insgesamt weniger berglastig als bei der diesjährigen Ausgabe, auch wenn erstmals seit 25 Jahren alle fünf großen Bergregionen Frankreichs (Vogesen, Jura, Pyrenäen, Zentralmassiv und Alpen) angesteuert werden. Auf der Königsetappe von Nantua nach Chambery - 4.600 Höhenmeter sind zu absolvieren - streift das Peloton die Alpen, ehe es per Transfer in den Südwesten geht. In den Pyrenäen enden zwei Teilstücke, die letzte von insgesamt nur drei Bergankünften ist am Col d'Izoard in den Alpen vorgesehen. Als einziger der vier "heiligen Berge" steht der Col du Galibier im Programm.