Dubai-Tour - Etappe vom Wüstenwind verweht

Heftige Winde und Sandstürme haben zur Absage der vierten Etappe bei der Dubai-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten geführt. Nach Gesprächen zwischen Veranstalter, dem Radsportweltverband UCI und ausgewählten Fahrern wie Marcel Kittel und John Degenkolb wurde die Entscheidung aus Sicherheitsgründen einstimmig kurz vor dem eigentlichen Etappenstart getroffen.

Wettervorhersagen waren von zu erwartenden Windgeschwindigkeiten um 65 Stundenkilometer ausgegangen, in Böen sogar noch stärker. Die Etappe mit dem kurzen, aber giftigen Anstieg zum Ziel am Hatta Dam hätte eine Vorentscheidung in der Gesamtwertung der Dubai-Tour bringen sollen, die Titelverteidiger Kittel (Quick-Step Floors) nach drei Abschnitten anführt.

Thüringer in der Favoritenrolle

"Ich glaube, ich kann für alle Fahrer sprechen: Wir sind glücklich über diese wichtige Entscheidung, es wäre sehr gefährlich gewesen" , sagte Kittel, der sogar sein Statement wegen der heftigen Windstöße abbrechen musste. Da zum Abschluss der Rundfahrt eine Flachetappe folgt, hat der 28-jährige Thüringer glänzende Aussichten, seinen Erfolg aus dem Vorjahr zu wiederholen.

Am Samstag genügt ihm auf den 124 Kilometern rund um Dubai eine Platzierung unter den besten Drei, um auf jeden Fall einen Vorsprung auf den Niederländer Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) und Degenkolb (Trek-Segafredo) zu behaupten.

Immer noch Debatten wegen der Prügel-Attacke

Derweil wird die Prügel-Attacke auf Kittel nun über die sozialen Netzwerke diskutiert. Der Ukrainer Andrej Griwko warf dem Erfurter über sein Facebook-Profil vor, auf der dritten Etappe 100 Kilometer vor dem Ziel erst seinen Landsmann Dimitri Druzdew und dann ihn selbst grob mit der Schulter gestoßen zu haben. Das habe "eine gefährliche Situation und sogar einen Massensturz" provoziert, schrieb Griwko: "Ich habe auf diese aggressive Aktion mit einer aggressiven Aktion reagiert."

Kittel beschrieb die Szene anders: "Ich halte es für ganz normal, dass man sich etwas rempelt. Ich habe gegen einen seiner jungen Teamkollegen versucht, wieder in die Reihe einzuscheren. Das hat diesem nicht gefallen. Also habe ich versucht, herumzufahren und bin zwischen Griwko und ihn gekommen, so dass ich auch Griwko etwas anrempelte, ohne aber dabei die Hände vom Lenker zu nehmen".

Weiter schilderte der Deutsche auf dem Internetportal cyclingnews.com die Aktion: "Ich habe dann versucht, den jungen Fahrer zu fragen, warum er solch ein Risiko eingeht. Und schon hatte ich den Schlag im Gesicht."

sid | Stand: 03.02.2017, 12:50