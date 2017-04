Deutsche Radprofis spielten in der entscheidenden Rennphase keine Rolle. Rolf Gölz (Schussenried) hatte sich 1988 als bislang einziger Deutscher in die Siegerliste eingetragen. Beim Wallonischen Pfeil fehlte der belgische Klassiker-Spezialist Philippe Gilbert wegen des Nierenrisses, den er sich bei seinem Sieg beim Amstel Gold Race am vergangenen Sonntag zugezogen hatte. Am Sonntag endet die Ardennen-Woche mit dem Radsport-Monument Lüttich-Bastogne-Lüttich.

sid/dpa | Stand: 19.04.2017, 17:08