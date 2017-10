Radsport - Umstrittenes Saisonfinale in China

Für die meisten Radsportfans und auch die meisten Radprofis ist die Saison seit knapp zwei Wochen beendet. Traditionell beschließen das Paris-Tours und die Lombardei-Rundfahrt in Italien - einer der fünf großen Eintagesklassiker - das Radsportjahr. Doch während ein Großteil der Berufsradfahrer ihr Arbeitsgerät für die kommenden Wochen bereits beiseite gestellt hat und die Fans die am Mittwoch (17.10.17) veröffentlichte Route der Tour de France 2018 analysieren, haben sich 18 Teams auf die Reise nach China begeben. Denn erst dort endet die Saison ganz offiziell mit der Tour von Guangxi.

Gegen die Regeln

Die am Donnerstag beginnende Rundfahrt über sechs Etappen im Süden Chinas ist das letzte Rennen der World Tour. Unumstritten ist diese Verlängerung der Saison nicht. Das Rennen ist zum ersten Mal Teil des Radsportkalenders. Und dass die Tour von Guangxi gleich in der Topserie im Radsport ihre Premiere feiert, sorgte schon im Dezember 2016, als die Einführung des Rennens bekannt gegeben wurde, für Ärger. Denn der Radsport-Weltverband UCI hat damit die eigenen Regeln missachtet, wonach nur bereits etablierte Rennen Teil der World Tour werden können.

Die Einführung der Tour von Guangxi auf höchster Stufe ist Teil eines Deals, den die UCI im vergangenen Jahr noch unter der Führung des im September abgewählten Präsidenten Brian Cookson mit der chinesischen Wanda-Gruppe geschlossen hat. Das Konglomerat gehört Wang Jianlin, dem angeblich reichsten Chinesen, und hat sich von einer Immobilienfirma in ein globales Medien-, Entertainment- und Sportmarketingunternehmen gewandelt.

Einmal gescheitert

Wanda gehören unter anderem Anteile des spanischen Fußball-Erstligisten Atletico Madrid und hat den Ironman-Veranstalter World Triathlon Corporation gekauft. Auch der Schweizer Sportrechtevermarkter Infront, dem Anteile an der Tour de Suisse gehören, ist im Besitz der Chinesen. Die Tour von Guangxi ist bereits der zweite Versuch, ein Profirennen in China zu etablieren. Der erste Versuch mit der Tour of Beijing scheiterte an mangelndem Interesse und dem Smog in der chinesischen Hauptstadt Peking. Der zweite Anlauf verspricht nun zumindest spektakuläre Bilder, denn die Landschaft in der Provinz an der Grenze zu Vietnam ist atemberaubend.

Immerhin 16 der 18 World Tour-Teams stehen bei der Tour von Guangxi am Start, dazu die beiden zweitklassigen Mannschaften Caja Rural-Seguros RGA aus Spanien und Nippo-Vini Fantini aus Italien. Lediglich die beiden franzöischen Topteams FDJ und Ag2R verzichten auf die Reise nach Asien. "Meiner Ansicht nach bleiben Paris-Tours und die Lombardei-Rundfahrt der beste Weg, die Saison abzuschließen" , erklärte der Chef des FDJ-Teams, Marc Madiot, bereits bei der Bekanntgabe des neuen Rennens. Er habe nichts gegen die Globalisierung des Radsports, aber die UCI habe ihre Lektionen aus dem Misserfolg mit der Tour of Bejing nicht gelernt.

Teams mit Wanda verbunden

Verpflichtend ist die Teilnahme an der Tour von Guangxi anders als bei anderen World Tour-Rennen nicht. Insgesamt gab es in der Saison 2017 zehn neue Rennen in der Serie, bei denen die World-Tour-Teams nicht zwingend dabei sein mussten. Bei der ebenfalls noch in den Kalender gepressten und am Sonntag (15.10.17) zu Ende gegangenen Türkei-Rundfahrt waren dann auch nur vier Elite-Teams am Start, was den Status des Rennens als Topevent ad absurdum führte.

Dass nun in China fast alle World-Tour-Teams dabei sind, hat vor allem ökonomische Gründe. Der Radsport erlebt im bevölkerungsreichsten Land der Welt einen Boom. China ist darum besonders für die Radhersteller, die zu den wichtigsten Sponsoren der Profiteams zählen, ein lukrativer Markt. Zudem ist ein Teil der Teams ebenfalls mit Wanda verbunden. Zehn World Tour-Mannschaften haben sich unter dem Namen Velon zusammengeschlossen, um den Radsport besser zu vermarkten und die Rolle der Teams gegenüber den Rennveranstaltern zu stärken. Velon hat zu diesem Zweck 2016 einen Vertrag mit Infront abgeschlossen.

Kritik von den Profis

Darum haben nun 125 Profis am Ende einer langen Saison noch die beschwerliche Reise nach China angetreten. Die ganz großen Stars wie Toursieger Christopher Froome oder Weltmeister Peter Sagan fehlen, aber das Feld ist ordentlich besetzt. Prominenteste Fahrer sind der Australier Michael Matthews, Gewinner des Grünen Trikots bei der Tour de France, der Däne Jakob Fuglsang, Sieger der Dauphiné-Rundfahrt im Juni, und der Spanier Mikael Landa, Froomes Edelhelfer in Frankreich in diesem Jahr.

Dennoch empfinden einige Profis die Verlängerung nach einer körperlich und mental anstrengenden Saison als Zumutung. "Der UCI geht es nur ums Geschäft, niemand denkt an uns Fahrer" , kritisiert ein deutscher Radprofi, der nicht nach China reist. "Kurz nach Neujahr sitzen einige von uns dann schon wieder im Flieger nach Autralien." Dort beginnt im Januar die neue Saison mit der Tour Down Under, knapp zehn Wochen nach dem Ende der Tour of Guangxi.

