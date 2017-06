Sieger der Tour de Suisse: Simon Spilak

Dem 30-Jährigen vom Team Katjuscha-Alpecin reichte am Sonntag (18.06.2017) beim abschließenden Einzelzeitfahren über 28,6 km mit Start und Ziel in Schaffhausen ein fünfter Platz, um sich wie schon vor zwei Jahren den Gesamtsieg beim Härtetest für die Tour de France zu sichern. Am Ende hatte der Teamkollege von Tony Martin beim letzten großen Test vor der am 1. Juli in Düsseldorf beginnenden 104. Tour de France 50 Sekunden Vorsprung vor dem Italiener Damiano Caruso.