Die Organisatoren stellten am Dienstag (16.01.2018) die Streckenführung des "Grand Depart" vor, in dessen Mittelpunkt vor allem Belgiens Radsport-Ikone stehen soll. Der "Kannibale" hatte 50 Jahre zuvor den ersten seiner fünf Tour-Siege gefeiert. Beim fünften Tour-Auftakt in Belgien steht am 6. Juli 2019 eine Flachetappe an, die nach einer großen Runde durch Flandern und Wallonien wieder in Brüssel endet.

Auf dem Rückweg passiert das Peloton das Städtchen Woluwe-Saint-Pierre, in dem Merckx 1969 erstmals das Gelbe Trikot getragen hatte. Einen Tag später wird in Brüssel ein Mannschafts-Zeitfahren auf einem Kurs entlang der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Metropole ausgetragen. Die 106. Frankreich-Rundfahrt endet am 28. Juli 2019 in Paris.