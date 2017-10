Dies gaben die Organisatoren am Dienstag (17.10.17) bei der Streckenpräsentation der 105. Frankreich-Rundfahrt (7. bis 29. Juli 2018) bekannt. Auf Titelverteidiger Christopher Froome warten auf dem Weg zum historischen fünften Triumph rund 3300 harte Kilometer, und Marcel Kittel hat beim Auftakt in der Vendée die Chance auf Gelb.

Sechs Hochgebirgs-Etappen

Ein Jahr nach dem rauschenden Auftakt in Düsseldorf bleibt die Tour bis auf einen kurzen Abstecher nach Spanien auf französischem Terrain. Im Kampf um den Gesamtsieg messen sich Froome und Co. in sechs Hochgebirgs-Etappen. Höhepunkte sind die 21 Kehren hinauf nach Alpe d'Huez, die nach zwei Jahren Pause und zum insgesamt 30. Mal auf dem Programm stehen, sowie die nur 65 Kilometer lange Königsetappe in den Pyrenäen. Zudem wird erstmals das Plateau des Glieres erklommen, ein Alpen-Anstieg, dessen letzte zwei Kilometer reine Schotterpiste sind.

Mannschaftszeitfahren wieder mit dabei

Die Entscheidung um den Tour-Sieg fällt wohl am vorletzten Tag mit einem Einzelzeitfahren im französischen Baskenland. Erstmals seit 2015 wird zudem wieder ein Mannschaftszeitfahren ausgetragen (3. Etappe). Beide Zeitfahren dürften dem britischen Sky-Kapitän Froome entgegenkommen, der mit einem weiteren Tour-Sieg zu den Rekordhaltern Jacques Anquetil, Eddy Merckx und Bernard Hinault aufschließen würde.

Für Kittel, 2017 mit fünf Etappensiegen der überragende Sprinter, bietet sich ein gutes halbes Dutzend Siegchancen. Schon die erste Etappe im Westen Frankreichs könnte mit einer Sprintankunft und daher mit dem Gelben Trikot für Kittel enden. Seinem künftigen Katjuscha-Teamkollegen Tony Martin dürfte die neunte Etappe nach Roubaix mit mehr als 21 Kilometer Kopfsteinpflaster liegen. Beim letzten Ausflug der Tour auf die Pavees von Paris-Roubaix holte sich Martin 2015 den Etappensieg.

Der Etappenplan

Samstag 07.07.: 1. Etappe, Noirmoutier-en-l'Île - Fontenay-le-Comte (189 km)

Sonntag 08.07.: 2. Etappe, Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon (183 km)

Montag 09.07.: 3. Etappe/Mannschaftszeitfahren, Cholet - Cholet (35 km)

Dienstag 10.07.: 4. Etappe, La Baule - Sarzeau (192 km)

Mittwoch 11.07.: 5. Etappe, Lorient - Quimper (203 km)

Donnerstag 12.07.: 6. Etappe, Brest - Mûr-de-Bretagne (181 km)

Freitag 13.07.: 7. Etappe, Fougères - Chartres (231 km)

Samstag 14.07.: 8. Etappe, Dreux - Amiens (181 km)

Sonntag 15.07.: 9. Etappe, Arras - Roubaix (154 km)

Monntag 16.07.: Ruhetag

Dienstag 17.07.: 10. Etappe, Annecy - Le Grand-Bornand (159 km)

Mittwoch 18.07.: 11. Etappe, Albertville - La Rosière (108 km)

Donnerstag 19.07.: 12. Etappe, Bourg-Saint-Maurice - Alpe d'Huez (175 km)

Freitag 20.07.: 13. Etappe, Bourg d'Oisans - Valence(169 km)

Samstag 21.07.: 14. Etappe, Saint-Paul-Trois-Chateaux - Mende (187 km)

Sonntag 22.07.: 15. Etappe, Millau - Carcassonne (181 km)

Montag 23.07.: Ruhetag

Dienstag 24.07.: 16. Etappe, Carcassonne - Bagnères-de-Luchon (218 km)

Mittwoch 25.07.: 17. Etappe, Bagnères-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan (65 km)

Donnerstag 26.07.: 18. Etappe, Trie-sur-Baïse - Pau (172 km)

Freitag 27.07.: 19. Etappe, Lourdes - Laruns (200 km)

Samstag 28.07.: 20. Etappe/Einzelzeitfahren, Saint-Pée-sur-Nivelle - Espelette (31 km)

Sonntag 29.07.: 21. Etappe, Houilles - Paris Champs-Elysées (115 km)

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Dienstag, 17.10., 22.50 Uhr

Stand: 17.10.2017, 11:20