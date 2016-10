Rad-WM - Brennauer Sechste im Frauen-Zeitfahren

Die 28-jährige Allgäuerin belegte nach 28,9 Kilometern in 37:34 Minuten den sechsten Rang und verpasste das Podium um fast 50 Sekunden. Direkt hinter Brennauer kam Trixi Worrack aus Cottbus in 37:48 Minuten auf den siebten Platz. Brennauer war etwas ratlos. "Ich bin ein bisschen enttäuscht, ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl. Ich habe auch noch keine Erklärung. Dieses Jahr war irgendwie der Wurm drin" , sagte sie. Worrack war dagegen zufrieden: "Der Abstand ist nicht megagroß" , sagte die 35-Jährige, der im Frühjahr nach einem folgenschweren Sturz eine Niere entfernt worden war: "Es war nur ein Tag Zeit zwischen Teamzeitfahren und heute, das ist in diesem Jahr mit dem Trainingsrückstand nach dem Unfall zu wenig für mich."

Der WM-Titel ging in Abwesenheit der amerikanischen Olympiasiegerin Kristin Armstrong an deren Landsfrau Amber Neben, die den Kurs bei erneut weit über 30 Grad in 36:37 Minuten bewältigte. Die 41-Jährige feierte ihr zweites WM-Gold im Einzelzeitfahren, 2008 hatte sie in Varese/Italien gewonnen. Silber gewann Ellen van Dijk (Niederlande), Bronze ging an Katrin Garfoot (Australien).

Den WM-Titel im Einzelzeitfahren der Junioren hatte zuvor in Brandon McNulty auch ein Amerikaner gewonnen. Die deutschen Starter Bastian Flicke (25.) und Richard Banusch (31.) kamen weit abgeschlagen ins Ziel.

red/sid/dpa | Stand: 11.10.2016, 14:28