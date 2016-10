Hitze in Katar stellt Rad-WM vor Probleme

Die Broschüre umfasst 28 Seiten. Auf der Titelseite sind zwei Radprofis in der Wüste zu sehen, darüber steht: "Beat the heat" . Was so viel heißt wie: "Die Hitze besiegen." Es ist ein Leitfaden für das Radfahren bei extrem hohen Temperaturen. Der Radsport-Weltverband UCI hat das Heftchen eigens für die Straßenrad- WM herausgegeben, die am kommenden Sonntag (09.10.16) mit den Mannschaftszeitfahren der Männer und Frauen beginnt.

40 Grad Celsius und mehr

Der Leitfaden kommt nicht von ungefähr. Erstmals hat die UCI eine Weltmeisterschaft in den Nahen Osten vergeben. Die Titelkämpfe finden in Doha, der Hauptstadt Katars, statt. Dort herrschen zu dieser Jahreszeit Temperaturen um die 40 Grad Celsius zum Teil auch darüber. Nicht unbedingt ideale Voraussetzungen für Radrennen, aber das Emirat erhielt dennoch den Zuschlag. Der Radsport folgt damit einem Trend im Weltsport. Die Handballer haben 2015 bereits eine WM in Katar ausgetragen. Die Turner (2018), Leichtathleten (2019) und die Fußballer (2022) folgen.

Die UCI ist sich durchaus bewusst, dass sie die Fahrer einem Gesundheitsrisiko aussetzt. Wegen der großen Hitze hat sie den Termin der WM , die normalerweise im September über die Bühne geht, auf Mitte Oktober verlegt. Tatsächlich trägt der Radsport nicht zum ersten Mal einen Wettbewerb in der Region aus. Die Tour of Qatar und die Oman-Rundfahrt sind schon länger Bestandteil des Rennkalenders. Allerdings im Februar, wenn die Temperaturen angenehmer sind. Noch im Frühjahr hatte UCI -Präsident Brian Cookson erklärt, man rechne bei der WM nicht mit höheren Temperaturen als bei einigen Etappen der Tour de France oder des Giro d'Italia.

Verkürzte Rennen möglich

Doch ergreift der Weltverband doch lieber Maßnahmen, um für die möglicherweise extremen Bedingungen gerüstet zu sein. So sollen die Teams vor dem Start mit Eis und Wasser versorgt werden. Im Rennen sind dann zwei zusätzliche Motorräder mit Wasserflasche im Feld unterwegs. Insgesamt stellt die UCI 10.000 zusätzliche Flaschen bereit. Zudem wertet ein vierköpfiges Mediziner-Team täglich den Wetterbericht aus. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Athletenkommission und dem Chef der Rennjury wird vor jedem Rennen entschieden, ob die Strecke verkürzt werden muss, damit die Gesundheit der Athleten nicht gefährdet wird. Bei den meisten Rennen ist das leicht zu bewerkstelligen, da diese ausschließlich auf einem Rundkurs in der Stadt ausgetragen werden.

Dort geht es dann lediglich um die Frage, um wieviele Runden verkürzt werden muss. Anders sieht die Sache beim Straßenrennen der Männer aus, das am 16. Oktober den Abschluss der WM bildet. Die Strecke führt dort zunächst entlang der Küste hinaus aus Doha und in die Wüste bevor es zurück in die Stadt und auf den 15,2 Kilometer langen Rundkurs geht. Dieser erste Teil des Rennens soll nach den Plänen der UCI wegfallen, sollten die Temperaturen zu hoch sein. Damit würde die Strecke rund 150 Kilometer kürzer. Statt 257,5 Kilometer wären es dann nur noch 106,4 Kilometer. Die UCI -Regeln geben das her: Seit dieser Saison können die Veranstalter bei extremen Wetterbedingungen entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Training vor dem Heizlüfter

Der Charakter des WM -Rennens würde sich dadurch allerdings erheblich verändern. Gerade die Länge von über 250 Kilometern macht ein WM -Rennen zu dem, was es ist. Zudem ist der Wüstenabschnitt extrem windanfällig, so dass das Feld dort in mehrere Teile zerfallen könnte. Fällt dieser Teil der Strecke weg, gäbe es wohl garantiert einen Massensprint um den Titel. Italiens Teamchef Davide Cassani hat bereits erklärt, das WM -Rennen verkomme so zu einem Kirmesrennen. "Ich habe die Teamauswahl aufgrund einer bestimmten Strecke getroffen" , sagte er dem Magazin "Tutto Bici". "Deshalb wäre es gut, frühzeitig zu wissen, ob das Rennen tatsächlich verkürzt wird."

Die Radprofis versuchen sich unterdessen auf die Hitze in Katar vorzubereiten. Tony Martin etwa steigt schon am Sonntag beim Mannschaftszeitfahren mit seinem Etixx-Quick-Step-Team ein. Am Mittwoch startet der Deutsche Meister in dieser Disziplin dann beim Einzelzeitfahren. Bereits am Dienstag (04.10.16) ist Martin nach Doha gereist, um sich vor Ort zu akklimatisieren. Sieben bis zehn Tage brauche der Körper, um sich an die hohen Temperaturen zu gewöhnen, heißt es im "Beat-the-Heat"-Leitfaden der UCI . Auch darum hat Martin in den Tagen vor seiner Abreise die Hitze simuliert. Sein Training absolvierte er auf der Rolle vor einem Heizlüfter.

Stand: 06.10.2016, 08:35