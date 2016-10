Martin und Kittel holen Gold im Teamzeitfahren

Im Mannschaftszeitfahren lag das Duo mit seinem Team Etixx-Quick Step in Doha/Katar nach 40 Kilometern in 42:32 Minuten knapp vor Titelverteidiger BMC Racing (+ 0:11 Minuten). Dritter wurde die australische Mannschaft Orica-BikeExchange (+ 0:37).

Für Martin und Quick Step ist es der dritte WM-Triumph seit der Einführung des Wettbewerbs im Jahr 2012, Kittel hatte bei den Siegen 2012 und 2013 noch bei einem anderen Team unter Vertrag gestanden. Für den 31-jährigen Martin war das Rennen auch angesichts der hohen Temperaturen von rund 35 Grad Celsius eine ideale Vorbereitung auf seinen WM-Höhepunkt am Mittwoch (12.09.16) beim Einzelzeitfahren. Dort peilt der dreimalige Weltmeister eine Medaille an, mit Gold und seinem insgesamt vierten WM-Triumph würde er mit dem Schweizer Fabian Cancellara gleichziehen. In den beiden vergangenen Jahren waren Martin und Co. von BMC Racing noch geschlagen worden, am Sonntag gelang die erhoffte WM-Revanche.

Frauen verpassen den Sieg

Das Team Team Canyon-SRAM

Das deutsche Frauen-Team hat im Mannschafts-Zeitfahren den Titel dagegen verpasst. Damit endete eine beeindruckende Siegesserie.Lisa Brennauer, Trixi Worrack und Mieke Kröger vom Team Canyon-SRAM mussten sich zum WM-Auftakt in Doha dem Team Boels Dolmans aus den Niederlanden geschlagen geben. Dritter wurde das Team Cervelo Bigla mit den Deutschen Lisa Klein und Stephanie Pohl. Bei Temperaturen von über 35 Grad war das niederländische Team mit der amtierenden Straßen-Weltmeisterin Elizabeth Deignan aus Großbritannien 48 Sekunden schneller als die deutsche Equipe.

Erfolgsserie beendet

Für das Team Canyon-SRAM endete im Emirat eine beeindruckende Siegesserie, bei der fünften Auflage des Teamwettbewerbs fuhr die Equipe erstmals an Gold vorbei. In den vier Jahren zuvor hatte die Mannschaft noch unter den Namen Specialized-Lululemon und Velocio-SRAM triumphiert.

Stand: 09.10.2016, 15:00