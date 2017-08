Das Sauerland ist schön, hügelig, mit zahlreichen Seen durchsetzt und bekannt für seine zahlreichen wohlschmeckenden Biere. Doch dabei soll's nicht bleiben: In Neheim haben sich ein paar Radsport-Enthusiasten zusammengetan und beschlossen: Das Sauerland braucht auch eine ordentliche Radsportveranstaltung.

Und so wird am 27. August die 1. Sauerlandrundfahrt stattfinden. Eine ansprechende Eintagesfahrt über knapp 140 Kilometer von Neheim nach Winterberg. Knapp 2.000 Höhenmeter müssen überwunden werden. Das wird den Fahrern so einiges abverlangen.

Keine Radsport-Depression rund um Neheim

In diesen Tagen, da die Radsportveranstaltungen in Deutschland nach wie vor aufgrund nachlassendem Sponsoreninteresses sterben, ist die Nachricht einer neuen Veranstaltung wahrlich keine Selbstverständlichkeit. Und das letzte große Radsportevent im Sauerland liegt schon einige Jahre zurück: 2008 war es, da gastierte die Deutschland-Tour bei ihrer letzten Auflage in dem Wintersportzentrum am kahlen Asten. Und empfing die Radprofis mit typisch sauerländischem Spätsommerwetter: Es regnete in Strömen, die Temperaturen bewegten sich in Richtung Nullpunkt. Harte Bedingungen für die Fahrer, die zudem im hügeligen Sauerland eine richtig schwere Strecke mit ständigem Auf und Ab vorgefunden hatten, die mächtig in die Beine gegangen war.

Sauerland - ein El Dorado für Klassikerspezialisten