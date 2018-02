Auch Platz drei ging am Freitag (23.02.2018) mit Pascal Ackermann an einen Radsportler aus Deutschland. "Ich wusste, dass ich gut trainiert habe und ein gutes Team habe. Ich bin superhappy. Es ist ein starkes Sprinterfeld hier und ich freue mich, hier zu gewinnen", sagte Bauhaus. André Greipel sprintete auf Platz sechs.

Viviani bleibt vorne

Bauhaus aus der Talentschmiede des Teams Sunweb gewann nach 133 Kilometern den Massensprint. Der Italiener Elia Viviani verteidigte mit Platz vier sein Rotes Trikot als Spitzenreiter im Gesamtklassement.

Bester Deutscher bei der fünftägigen Rundfahrt ist nun Bauhaus als Dritter mit drei Sekunden Rückstand auf Viviani. Der 24 Jahre alte Ackermann folgt mit fünf Sekunden Rückstand auf Platz vier.

Am Samstag steht ein 14,2 Kilometer langes Einzelzeitfahren auf dem Programm. Die Rundfahrt wird am Sonntag auf der Bergankunft am Jebel Hafeet entschieden.

Stand: 23.02.2018, 14:24