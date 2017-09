Radsport: Fehlende Fitness

Degenkolb sagt für Straßenrad-WM ab

Eine Woche vor dem WM-Rennen in Bergen steht das deutsche Team ohne Kapitän da. John Degenkolb sagte am Sonntag (17.09.17) seinen Start bei den Straßenrad-Weltmeisterschaften in Norwegen wegen fehlender Fitness ab.