Der 26-Jährige war beim 9,6 Kilometer langen Einzelzeitfahren der Schnellste und übernahm damit das Leadertrikot vom Niederländer Dylan Groenewegen. Dennis, der im Frühjahr 2015 fast drei Monate im Besitz des Stunden-Weltrekords war, fuhr am Dienstag (20.09.) in Breda mit 10:48 Minuten Bestzeit. "Von meiner Seite war es ein Zeitfahren nahe der Perfektion. Ich bin volles Risiko gegangen und habe immer, wenn ich eine Kurve genommen habe, meine Finger gekreuzt. Es hat funktioniert. Heute war ich so schnell, wie ich sein kann", sagte Etappensieger Dennis.

Sütterlin Dritter, Martin enttäuscht

Bester deutscher Profi im Kampf gegen die Uhr bei dieser hochrangig besetzten Fahrt durch die Niederlande und Belgien war der Freiburger Sasha Sütterlin (11:02) auf Rang drei.

Die deutschen Sprint-Asse um Radprofi Marcel Kittel (Arnstadt/Etixx Quick-Step) hatten auf der zweiten Etappe der Eneco Tour erwartungsgemäßig nichts mit dem Tagessieg zu tun gehabt.

Kittel (0:16 Minuten zurück) landete einen Platz hinter dem zeitgleichen Weltmeister Peter Sagan (Slowakei/Tinkoff) auf Rang neun, der dreimalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin (Cottbus/Etixx Quick-Step) kam mit 20 Sekunden Rückstand auf den 13. Platz. Andre Greipel (Rostock/Lotto-Soudal) war 27 Sekunden langsamer als Dennis und belegte den 31. Rang. Schlechter lief es für John Degenkolb (Giant-Alpecin/0:46 Minuten zurück), der sich auf Platz 71 einreihte.

Die siebentägige Rundfahrt durch die Niederlande und Belgien gilt als wichtige Standortbestimmung der deutschen Sprinter vor der Weltmeisterschaft im Oktober in Doha, da noch nicht feststeht, wer das deutsche Team als Kapitän führen wird.

sid/dpa/red | Stand: 20.09.2016, 18:52