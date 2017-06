Radprofi Mühlberger gewinnt "Rund um Köln"

Der Österreicher Gregor Mühlberger hat das Traditionsrennen "Rund um Köln" gewonnen. Der 23-Jährige vom Team Bora-hansgrohe setzte sich am Sonntag (11.06.2017) bei der 101. Auflage des Eintagesrennens über 206,1 Kilometer im Sprint gegen den Dänen Mads Würtz Schmidt (Team Katusha/Alpecin) und den Schweizer Fabian Lienhard (Team Vorarlberg) durch.

Ausreißer wird fünf Kilometer vor dem Ziel gestellt

Wenige Runden vor Schluss hatte sich eine elfköpfige Spitzengruppe aus dem Hauptfeld gelöst. Zunächst setzte sich der Belgier Eliot Lietaer nach einer Attacke etwas ab, wurde von den jagenden Verfolgern rund fünf Kilometer vor dem Ziel am Rheinauhafen aber wieder gestellt. So fiel die Entscheidung zugunsten Mühlbergers vor tausenden Zuschauern im Spurt.

Mühlberger: "Das ist mein erster Profisieg. Im Finale gab es sehr viele Attacken, praktisch jeder hat es mal versucht. Ich habe auf der letzten Abfahrt von der Brücke attackiert, dann kam eine lange Rechtskurve und danach hatte ich ein Loch und ich habe mir gesagt, jetzt einfach durchziehen. Die Zielgerade war dann sehr lang. Sicher war ich mir erst, als ich die Ziellinie überquert hatte."

Greipel kommt mit dem geschlagenen Feld ins Ziel

Der dreimalige deutsche Straßenmeister André Greipel aus Hürth kam als 76. mit dem geschlagenen Feld ins Ziel. Er war durch eine knapp überstandene fiebrige Erkältung allerdings geschwächt und sah das Rennen eher als Belastungstest: "Ich war von mir selbst überrascht, dass ich die ganze Zeit dabei sein konnte. Ich bin zufrieden. Es war ein gutes Training für die nächsten Ziele" , sagte Greipel. Und eines der Ziele des Topsprinters ist ein Etappensieg bei der in rund drei Wochen beginnenden Tour de France.

"Rund um Köln" ist das älteste deutsche Straßenrennen

Das Rennen durch die rheinische Metropole und das Umland fand erstmals 1908 statt und ist das älteste noch existierende deutsche Straßenrennen. 2003 startete der frühere Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich (1997) mit einem Solo-Sieg in Köln sein Comeback nach einer Dopingsperre. Wenige Monate später fuhr Ullrich, der in diesem Jahr in Köln als Sportlicher Leiter fungieren sollte, nach Protesten aber von seinem Vorhaben zurücktrat, bei der Tour auf Platz zwei.

