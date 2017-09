Deutsches Team Sunweb Weltmeister im Team Zeitfahren

Noch ein wenig schüchtern jubelte Youngster Lennard Kämna an der Seite der großen Stars Tom Dumoulin und Michael Matthews. So richtig fassen konnte es der 21-Jährige nicht, dass er mit dem Sunweb-Team die Goldmedaille zum Auftakt der Straßenrad- WM in Bergen/Norwegen gewann. Nicht Superstar Chris Froome mit seiner Übermannschaft Sky, und erst recht nicht Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin bestimmten am Sonntag im Mannschaftszeitfahren die Schlagzeilen, stattdessen setzte die deutsche Equipe ihre Erfolgsgeschichte fort.

Martin mit Katusha chancenlos

Die vom niederländischen Giro-Sieger Tom Dumoulin angeführte Sunweb-Formation siegte über 42,5 Kilometer mit einem Vorsprung von 8,29 Sekunden auf die amerikanische BMC-Mannschaft. Den dritten Platz belegte 22,35 Sekunden zurück Sky. Martin fuhr indes mit Katusha nur auf den neunten Platz, eineinhalb Minuten betrug der Rückstand auf Sunweb.