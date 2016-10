Rad-WM in Katar

Nach einer erneuten Hitzeschlacht über 28,9 Kilometer lag Mathis in 34:08 Minuten 18 Sekunden vor dem Berliner Schachmann. "Es war einfach mein Kurs, ich bin sprachlos", sagte Mathis nach dem größten Erfolg seiner Karriere. Der 22-Jährige war bereits als zweiter Fahrer auf die Strecke gegangen und musste mehrere Stunden auf dem "heißen Stuhl" ausharren, bevor sein Triumph feststand. "Es ist okay für mich, ich hoffe, ich sitze noch länger hier" , sagte Mathis lächelnd.

Schachmann belegte zum zweiten Mal in Folge den Silberrang. Schon 2015 in Richmond/USA war er auf Platz zwei gefahren. In der kommenden Saison gibt Schachmann als Teamkollege von Marcel Kittel sein Profidebüt bei Etixx-Quick Step. Die überragende deutsche Mannschaftsleistung komplettierte als Vierter der 20-jährige Lennard Kämna, der in der nächsten Saison als Profi für den Giant-Alpecin-Nachfolger Team Sunweb fahren wird.

BDR-Funktionäre begeistert

Kämna, Junioren-Weltmeister von 2014, war im Vorjahr noch U23-Dritter gewesen und hatte auf den Bronzeplatz des Australiers Miles Scotson nur vier Sekunden Rückstand. "Wahnsinn! Was für eine Leistung. Deutschland ist und bleibt eine Zeitfahrer-Nation. Alle drei sind phantastisch gefahren" , sagte BDR-Vizepräsident Udo Sprenger. Es waren die ersten beiden deutschen Medaillen bei der Titelkämpfen im Nahen Osten.

Im Zeitfahren der Juniorinnen hatte zuvor Franziska Brauße vom TSV Betzingen einen guten sechsten Rang belegt. Der Titel ging an die Niederländerin Karlijn Swinkels.

sid | Stand: 10.10.2016, 15:09