Im 257,5 km langen Straßenrennen am Sonntag (16.10.16) hatte keiner der sechs deutschen Fahrer etwas mit der Entscheidung im Massensprint zu tun. Weltmeister wurde bei Temperaturen von erneut über 35 Grad Titelverteidiger Peter Sagan.

Der Slowake, der ab dem kommenden Jahr für das deutsche Team Bora-hansgrohe fährt, verwies im Finale den Briten Mark Cavendish und Tom Boonen aus Belgien auf die Plätze.

Defekt stoppt Degenkolb

Damit bleibt der WM-Triumph von Rudi Altig vor 50 Jahren weiterhin der bislang letzte eines deutschen Fahrers im Straßenrennen. Schon in der Wüste hatten sich die Hoffnungen von Kapitän Greipel und Co. zerschlagen. Bei einem Windrichtungswechsel attackierte eine von fünf Belgiern angeführte Gruppe, blitzschnell war ein Loch entstanden. Einzig Degenkolb war noch vorne vertreten, der Klassikerspezialist fiel aber kurz darauf wegen eines Defekts auch zurück. "Als es losging, hat es uns ein bisschen zerfetzt", sagte Marcel Kittel. Stundenlang jagten die Deutschen der entwischten Spitzengruppe hinterher und verschlissen ihre Kräfte, doch alle Mühe war vergebens.

Mit mehr als einer Minute Vorsprung ging die Spitzengruppe auf den finalen Rundkurs. Dort wuchs der Abstand weiter, fünf Runden vor Schluss waren es schon gut zwei Minuten. Tony Martin war gar noch weiter zurück und gab frühzeitig auf. Unterdessen war es immer wieder Degenkolb, der in der Verfolgung attackierte und sich zwischenzeitlich mit einem störenden Belgier zoffte ( "Das war respektlos" ). Dann war auch bei ihm der Akku leer, zusammen mit Kittel beendete er das Rennen. Einzig Greipel ging auf die letzten drei Runden.

Eiswesten gegen die Hitze

"Das war eine scheiß Saison dieses Jahr. Aber ich lebe noch, das Leben geht weiter", sagte Degenkolb. Sein Defekt habe für ihn alles entschieden. "Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn das nicht passiert wäre."

Die Hitze spielte auch diesmal wie schon an den vergangenen Tagen eine große Rolle. Extra-Motorräder hatte die UCI ins Rennen geschickt, um die Fahrer mit Wasser zu versorgen. Dazu versuchten die Radprofis, mit Eiswesten den Körper zu kühlen. Auf eine Streckenverkürzung hatte der Weltverband allerdings verzichtet. UCI-Chef Brian Cookson verwies darauf, dass in der WorldTour wie etwa bei der Tour Down Under ähnliche Verhältnisse herrschen.

Kaum Zuschauer

Enttäuschend war erneut der Zuschauerzuspruch. Sind sonst bei Weltmeisterschaften hunderttausende Fans auf den Beinen, trauten sich diesmal nur mehrere hundert Zuschauer in den Zielbereich.

So ging für den Bund Deutscher Radfahrer eine ansonsten erfolgreiche WM ohne krönenden Schlusspunkt zu Ende. Fünf Medaillen holte das deutsche Team, darunter zwei goldene durch Tony Martin und U23-Starter Marco Mathis im Einzelzeitfahren.

sid | Stand: 16.10.2016, 16:14