Im Norden Frankreichs, heißt es in Marseille, Toulouse und Nizza, sei die Landschaft ebenso rau wie seine Bewohner. Niemand aus dem sonnigen Süden reise freiwillig dahin. John Degenkolb ist da anders: Der deutsche Radprofi kennt kaum ein schöneres Ziel als die Region Hauts-de-France an der Grenze zu Belgien. "Ich habe dort den schönsten Tag meiner Karriere erleben dürfen. Die Erinnerungen sind sehr präsent" , sagt Degenkolb.

2015 gewann der 28-Jährige im Velodrome Andre Petrieux das Traditionsrennen Paris-Roubaix, die "Königin der Klassiker" - als erster Deutscher seit 1896. Bei der diesjährigen Auflage am Sonntag (09.04.17) kehrt der Profi des Teams Trek-Segafredo erstmals zurück. "Mein Selbstvertrauen ist gut. Ich fühle mich bereit" , sagt Degenkolb, der zwei Jahre auf die Rückkehr warten musste.

Motivationshilfe auf dem Weg zum Comeback

Im Januar 2016 wurde er im Trainingslager bei einem Frontalcrash mit einer unachtsamen britischen Autofahrerin schwer verletzt. Er erlitt Knochenbrüche und verlor beinahe einen Teil des Zeigefingers. Der Unfall kostete Degenkolb, Nerven, Kraft und die Teilnahme an den Frühjahrsklassikern. "Die Möglichkeit verpasst zu haben, mit der Startnummer 1 ins Rennen zu gehen, war eine große Enttäuschung" , sagt er.

Paris-Roubaix war auf dem Weg zum Comeback dennoch stets eine der größten Motivationshilfen. Die Bilder seines Erfolges und seines Jubels im Velodrom seien sehr präsent gewesen, "im Krankenhaus, und auch jetzt vor dem Rennen wieder" .

55 Kilometer über Kopfsteinpflaster

"L'Enfer du Nord", die "Hölle des Nordens", wurde das Rennen aufgrund der im Ersten Weltkrieg entstandenen Verwüstungen in der Region getauft. 100 Jahre später sind die Wunden in der Landschaft weitgehend verheilt, seinen Beinamen trägt Paris-Roubaix aus Sicht der Fahrer trotzdem noch zurecht. 257 Kilometer müssen Degenkolb und Co. zwischen Compiegne und Roubaix bewältigen, davon 55 Kilometer auf 29 Kopfsteinpflasterpassagen - den Paves.

"Mit nichts zu vergleichen"

Die Schneise im Wald von Arenberg oder die Paves Mons-en-Pevele und Carrefour de l'Arbre in Gruson haben zur Legendenbildung beigetragen. Fahrer berichten von tauben Fingern und tagelangen Schmerzen. "Es ist eines der härtesten Rennen und mit nichts zu vergleichen" , sagt Degenkolb. Allein das Erreichen des Ziels ist ein Erfolg, auf den Sieger wartet im Velodrom ein Pflasterstein als Trophäe.

Einen dieser Steine besitzt John Degenkolb bereits, einen weiteren möchte er "am liebsten mit nach Hause nehmen" . Das würde auch seinen zweijährigen Sohn Leo Robert freuen: " Er hat gesagt: wir holen uns den zweiten Stein."

Thema in: Sportschau, das Erste, Sonntag, 9.4.2017, ab 18 Uhr

Stand: 07.04.2017, 08:30