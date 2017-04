Greipel entdeckt die Liebe zum Pflaster

Staub verkrustete Radfahrer sanken reihenweise erschöpft auf den Rasen im Velodrom in Roubaix. Auch der Mann im Trikot des Deutschen Meisters ließ sein Rad einfach liegen und ließ sich daneben fallen. Ein paar Minuten brauchte André Greipel, um sich zu sammeln. Jemand wischte ihm den Dreck aus dem Gesicht. "Wenn mir vorher jemand gesagt hätte, dass ich Siebter werde, hätte ich es genommen" , sagte er, nachdem er wieder auf die Beine gekommen war.

Vor den Favoriten

Zwölf Sekunden nach dem Sieger Greg Van Avermaert aus Belgien war Greipel nach fast sechs Stunden und 257 Kilometern von Copiegne im Norden von Paris ins Ziel in Roubaix gekommen. Den Sprint um Platz sechs hatte er knapp verloren gegen den Franzosen Arnaud Demare. Aber einen Teil der großen Mitfavoriten auf den Sieg beim gefürchteten Kopfstein-Klassiker, den sie die "Hölle des Nordens" nennen, hatte Greipel hinter sich gelassen.

John Degenkolb, der Gewinner von 2015, wurde Zehnter. Tom Boonen, vier Mal Sieger in Roubaix beendete das letzte Rennen seiner Karriere als Dreizehnter. Weltmeister Peter Sagan kam fünf Minuten nach Greipel auf Rang 38 an.

Bekannt als Sprinter

Paris-Roubaix ist ein Ausscheidungsrennen. Auf den 29 Kopfsteinpflaster-Sektoren, wird das Peloton Stück für Stück dezimiert. Wer im Finale noch dabei ist, beweist Stehvermögen. Für die Ausgabe 2017 galt das besonders, denn eine Ausreißergruppe, die das Rennen zu Beginn hätte beruhigen können, wollte sich auf den ersten 97 Kilometern vor der ersten Pflaster-Passage nicht finden. Der Rückenwind machte das Rennen extrem schnell.

Dass Greipel am Ende in der zweiten Gruppe mit dabei war und mit den besten mithalten konnte, mag auf den ersten Blick überraschen. Gemeinhin gilt er als Sprinter, den sein Team auf den letzten 200 Metern vor dem Ziel abliefert und der dann seine Endschnelligkeit zu Siegen nutzt. 139 Mal hat er während seiner Profikarriere so schon gewonnen, darunter elf Etappen bei der Tour de France.

Erstmals eigene Ambitionen

Auch Greipel selbst hat sich lange Zeit als reiner Sprinter verstanden. Obwohl sein Teammanager bei der belgischen Equipe Lotto-Soudal, Marc Sergeant, schon 2011 erklärt hatte, dass Greipel sehr viel mehr könne, als nur auf den letzten Metern eines Rennens den Turbo zu zünden. Doch Greipel hat ein paar Jahre gebraucht, um sich auch bei den Klassikern in eine Führungsrolle zu begeben. Erst in diesem Winter hat er erstmals offensiv Ansprüche angemeldet, nachdem er in den vergangenen Jahren wertvolle Helferdienste für seine Mannschaft verrichtet hatte.