Deutsche Topprofis starten bei Paris-Nizza

Die Stars der Klassementfahrer, Chris Froome, Vincenzo Nibali, Alberto Contador oder Nairo Quintana glänzen dagegen durch Abwesenheit. Trotzdem ist Spannung auf der Traditionsfahrt über acht Etappen garantiert - zumindest auf den Flachetappen. Dort kämpfen die Spezialisten Marcel Kittel, André Greipel und Degenkolb um ihre nächsten Meriten in einer für sie bereits erfolgreich gestarteten Saison.

Martin trotz Sturz zuversichtlich

Beim 14,5 Kilometer langen Zeitfahren in Mont Brouilly will der vierfache Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin auf der vierten Etappe überzeugen. Nach seinem schweren Sturz beim Het Nieuwsblad in Belgien in der vergangenen Woche will der Wahlschweizer wieder Fuß fassen. Eine Wunde an der Augenbraue musste mit acht Stichen genäht werden, aber Martin ist zuversichtlich: "Die Form ist da."

Für Degenkolb ist die "Fahrt zur Sonne", die in Realität meist nicht so sehr vom Wetter verwöhnt ist, auf dem Weg zum ersten Saison-Klassiker Mailand-Sanremo am 18. März eher eine Durchgangsstation. Der Radprofi aus dem Team Trek-Segafredo rechnet in Frankreich auf dem Weg nach Nizza mit vier Sprintankünften.