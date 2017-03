Der 34-Jährige vom Team Lotto-Soudal setzte sich nach 199,5 überwiegend flachen Kilometern von Quincie-en-Beaujolais nach Bourg-de-Peage im Massensprint durch. John Degenkolb (Trek-Segafredo) belegte Rang fünf, Marcel Kittel (Quickstep-Floors) kam auf Rang sieben.

Alaphilippe weiter Gesamtführender

"Es ist immer schön bei Paris-Nizza eine Etappe zu gewinnen, vor allem wenn alle Topsprinter am Start sind" , sagte Greipel nach seinem dritten Saisonsieg, "das Team hat toll gearbeitet und mich in eine gute Position gebracht." Die Führung im Gesamtklassement verteidigte der Franzose Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), der am Vortag das 14,5 km lange Einzelzeitfahren gewonnen hatte.

Das sechste Teilstück führt am Freitag über 193,5 km von Aubagne nach Fayence. Weil dabei unter anderem drei Bergwertungen der ersten Kategorie auf dem Plan stehen, dürften die deutschen Sprint-Asse mit dem Ausgang der Etappe voraussichtlich nichts zu tun haben.

sid/red | Stand: 09.03.2017, 17:09