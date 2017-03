John Degenkolb war wie am Vortag im Pech: Der Radprofi aus Gera wurde am Dienstag (07.03.2017) im Zielsprint nach 190 Kilometern in Chalon-sur-Sâone Dritter und fuhr erneut knapp am Tagessieg vorbei. Die Etappe sicherte sich der Ire Sam Bennett vom deutschen Team Bora-hansgrohe vor dem Norweger Alexander Kristoff.

Marcel Kittel (Arnstadt/Quickstep-Floors) fuhr im Schlussspurt wohl etwas zu früh allein im Wind und wurde Vierter. Top-Sprinter Andre Greipel (Rostock/Lotto-Soudal) fuhr als Siebter über den Zielstrich.

Über nahezu das gesamte Rennen führten die Ausreißer Pierre-Roger Latour (Frankreich/ag2r) und Romain Combaud (Frankreich/Delko-Merseille) das Feld an, wurden aber 1.000 Meter vor dem Ziel gestellt. Im Schlussspurt setzte sich dann Bennett klar durch.

Demare verteidigt Führung im Gesamtklassement

Der Franzose Arnaud Demare ( FDJ ) verteidigte seine Führung in der Gesamtwertung als Sechster erfolgreich. Greipel liegt in der Gesamtwertung als Zwölfter 50 Sekunden hinter Demare, Kittel ist 22. (1:31 Minuten zurück). Degenkolb liegt nach drei von acht Etappen auf dem 31. Platz (+9:06).

Tony Martin fährt beim Zeitfahren auf Sieg

Die vierte Etappe, ein Einzelzeitfahren, führt am Mittwoch über 14,5 Kilometern von Beaujeu nach Mont Brouilly. Viel vorgenommen für den Kampf gegen die Uhr hat sich der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin. Der Wahlschweizer, der vor Paris-Nizza beim belgischen Klassiker "Het Nieuwsblad" und auch zum Auftakt in Frankreich stürzte, peilt in Brouilly seinen zweiten Saisonsieg an.

red/dpa/sid | Stand: 07.03.2017, 17:30