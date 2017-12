Radprofi Greipel setzt auf neue Impulse

Wenn es hierzulande grau und nasskalt ist, zieht es die Radprofis traditionell in wärmere Regionen. Ihre ersten Trainingslager zur Vorbereitung auf die neue Saison errichten die Topteams darum gerne in Spanien. Die belgische Equipe Lotto-Soudal, bei der André Greipel aus Hürth unter Vertrag steht, hat sich auf Mallorca in der Trainingsakademie von Tennisprofi Rafal Nadal einquartiert, um dort die Grundlagen für 2018 zu legen.

Die richtigen Schlüsse gezogen

Greipel, mittlerweile 35 Jahre alt, blickt auf ein durchwachsenes Jahr 2017 zurück. "Es war mit Sicherheit nicht meine beste Saison" , sagt er selbst. Vor allem bei der Tour de France kam er diesmal in den Sprints nicht in Schwung. Den Frust darüber konnte auch der Etappensieg beim Giro d'Italia, der zusätzlich mit einem Tag im Rosa Trikot belohnt wurde, nicht aufwiegen.

Video starten, abbrechen mit Escape "Ich bin auf einem guten Weg" | 00:38 Min. | Verfügbar bis 20.12.2018

Greipel ist sicher, dass er und sein Team die richtigen Schlüsse gezogen haben. "Ich brauche das Team, um erfolgreich zu sein. Wir müssen es besser machen" , sagt Greipel. "Ich selbst versuche, die Trainingsimpulse richtig zu setzen, um noch das eine oder andere Prozent aus meinen Beinen herauszuholen."

Saisonstart in Australien

Sein erstes Rennen in der neuen Saison wird Greipel vom 16. bis zum 21. Januar bei der Tour Down Under in Australien bestreiten. Dort hat er in der Vergangenheit bereits 16 Etappen gewonnen und sich zwei Mal den Gesamtsieg geschnappt. In den drei vergangenen Jahren hatte er auf die lange Reise verzichtet. "Für mich war Australien immer ein guter Auftakt in die Saison, daran habe ich mich erinnert. Das ist hoffentlich wieder ein Rennen, wo ich eine erfolgreiche Saison starten kann" , erklärt er.

Den ersten Höhepunkt soll die neue Saison für ihn bei den Klassikern im Frühjahr erreichen. Anfang 2017 hatte Greipel bei seinem Team erstmals offensiv Ansprüche auf eine freie Rolle dort angemeldet und durchgesetzt. Bei Paris-Roubaix gehörte er dann tatsächlich zu den Besten und beendete den Klassiker auf einem beachtlichen siebten Rang. Im kommenden Juli ist der Höhepunkt wieder die Tour de France, wo es dann besser laufen soll als in diesem Jahr.

Kritik am Umgang mit Froome

Dass der Radsport durch den Dopingverdacht gegen Toursieger Christopher Froome, der mit einer deutlich erhöhten Konzentration des grundsätzlich erlaubten Asthmamittels Salbutamol auffällig geworden ist, zuletzt wieder eher fragwürdige Schlagzeilen geschrieben hat, ärgert auch Greipel. Wie der viermalige Zeitfahrweltmeister Tony Martin, kritisiert auch er, dass Froome von seinem Team bislang nicht suspendiert worden ist.

Video starten, abbrechen mit Escape "Es ist ein Unding, dass er vom Team nicht suspendiert wurde" | 00:14 Min. | Verfügbar bis 20.12.2018

Stand: 20.12.2017, 11:43