Doch der Unfalltod von Ex-Champion Michele Scarponi und die zu unverantwortlichem Leichtsinn neigenden Organisatoren werfen einen Schatten auf die große Stiefel-Runde.

Greipel will einen Etappensieg

"Ziel ist, eine Etappe zu gewinnen. Der Giro ist eine der größten Rundfahrten, es wäre schön, dort unter den Etappensiegern zu sein" , sagte Greipel vor dem Auftakt auf Sardinien. Der 34 Jahre alte Rostocker ist mit sechs Tagessiegen vor Rudi Altig und Marcel Kittel (beide vier) ohnehin schon erfolgreichster Deutscher der Giro-Geschichte.

Die Chance für Greipel ist groß, seinen Vorsprung auszubauen: Kittel fehlt bei der Jubiläums-Aufgabe, konzentriert sich wie andere Topsprinter (Peter Sagan, Mark Cavendish, Alexander Kristoff) auf die Tour de France.

Nur vier deutsche Fahrer

Und die Aussicht ist sogar noch verlockender: Mit einem Sieg zum Auftakt am Freitag, wenn es in Olbia wohl zum Massensprint kommt, würde Greipel erstmals in seiner Karriere das Leader-Trikot einer großen Rundfahrt übernehmen. Beim Giro hatte Kittel das Rosa Trikot im Vorjahr als siebter und bislang letzter Deutscher für einen Tag getragen.

Abseits von Greipel dürfte der deutsche Einfluss diesmal gering bleiben: Nur drei weitere BDR -Profis gehen an den Start, dabei schielt Simon Geschke (Sunweb) auf einen Überraschungs-Coup wie bei seinem Tour-Etappensieg 2015. "Ich bin guter Dinge, was meine Form angeht" , sagt der 30-Jährige. Erstmals bei einer großen Rundfahrt dabei ist Geschkes Teamkollege Phil Bauhaus. Dazu fungiert Rüdiger Selig bei Bora-hansgrohe als Sprintanfahrer für Sam Bennett und Matteo Pelucchi.

Aru fehlt verletzt

Um den Gesamtsieg dürfte es nach dem Verletzungs-Aus von Fabio Aru vor allem zwischen dem Kolumbianer Quintana (Movistar) und Italiens Vorjahressieger Nibali (Bahrain-Merida) gehen. Quintana hatte den Giro 2014 gewonnen und in den folgenden Jahren für einen (letztlich verpassten) Tour-Erfolg auf einen Start verzichtet.

"Die Strecke ist richtig hart, vor allem mit den Bergen der letzten Woche. Der stärkste Kletterer wird siegen" , sagt Quintana - der beste Kletterer dürfte der schmächtige Kolumbianer sein, das weiß auch Nibali, der sich deswegen zurückhaltend gibt: "Ganz oben zu stehen, wird schwer. Wenn das nicht möglich ist, werde ich eben um Platz zwei oder drei kämpfen."

Die spektakulärsten Etappen dürften 2017 die Bergankunft auf dem Vulkan Ätna auf 1892 Metern Höhe sein - und natürlich die Fahrt über das legendäre Stilfser Joch an der Schweizer Grenze.

Gedenken an Michele Scarponi

Im Vorjahr hatte Nibali den Giro noch für das kasachische Astana-Team gewonnen, das nun mit einer dreifachen Lücke antritt. Nibali ist abgewandert, Kapitän Fabio Aru fehlt verletzt. Ihn sollte eigentlich Michele Scarponi ersetzen, doch der Giro-Sieger von 2011 kam am 22. April bei einem Trainingsunfall tragisch ums Leben. Die Lücke im Team wird sichtbar sein: Scarponi zu Ehren bleibt sein Startplatz frei, die Kasachen treten nur mit acht Fahrern an.

"Das wird nicht die einzige Aktion sein, mit der wir an Michele erinnern wollen" , sagte Astanas General-Manager Alexander Winokurow. Der ganze Giro wird im Gedenken Scarponis ausgetragen, die Stimmung ein wenig melancholischer und gedrückter als gewohnt.

Raser-Ranking doch noch gestrichen

Auch die Organisatoren folgen dem nun, nachdem sie sich kurz vor dem Rennen noch zu einer irrsinnigen Entscheidung hatten hinreißen lassen: Der schnellste Abfahrer sollte gekürt werden - nur sechs Jahre, nachdem der Belgier Wouter Weylandt einen Sturz bei einer Giro-Abfahrt mit dem Leben bezahlen musste, und unter dem Eindruck von Scarponis Tod.

Nach zahlreichen Protesten ruderten die Giro-Macher am Mittwoch zurück und strichen das Raser-Ranking. Doch auch so sind die zahlreichen Schussfahrten des Jubiläums-Giro gefährlich genug.

sid/dpa/red | Stand: 04.05.2017, 17:31