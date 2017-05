Der österreichische Radprofi vom Bora-hansgrohe-Team sicherte sich mit seinem Tagessieg auch das erste Rosa Trikot. Für den Favoriten André Greipel aus Hürth blieb am Freitag nach 206 Kilometern in Olbia auf der Mittelmeerinsel Sardinien nur Rang drei. Greipels Lotto-Soudal-Mannschaft zog den Sprint zu spät an, für den deutschen Meister reichte es schließlich nur zu Platz drei.

Greipels Team verschläft das Finale

Während sich die Sprinter belauerten, setzte sich der 25 Jahre alte Pöstlberger, der seine erste große Rundfahrt bestreitet, auf dem letzten Kilometer ab, fuhr den entscheidenden Vorsprung heraus und damit auch an die Spitze der Gesamtwertung.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Freitag, 05.05.17, 22.50 Uhr

sid/dpa/red | Stand: 05.05.2017, 18:05