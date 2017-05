Einen Tag nach seinem überragenden Tagessieg in Tortoli kam der 34 Jahre alte Rostocker am Sonntag (07.05.17) auf der letzten Sardinien-Etappe in Cagliari nicht über Platz zehn hinaus. Rüdiger Selig (Zwenkau), einer von nur vier deutschen Profis im Feld, glänzte hingegen mit einem überraschenden zweiten Rang hinter dem Kolumbianer Fernando Gaviria (Quick-Step Floors, Foto), der sich nach 148 Kilometern Tagessieg und Rosa Trikot sicherte.

Im Sprint des Hautfeldes hinter der siebenköpfigen Spitzengruppe landete Greipel auf Rang drei und war danach sichtlich geknickt. "So ist der Sport halt. Wir waren im Team gut organisiert. Das Problem war, dass ich am Ende nicht vorne dabei bleiben konnte" , sagte Greipel. Selig war hingegen hochzufrieden: "Die letzten Kilometer hatte ich Gänsehaut, ich wollte heute einfach aufs Podium und habe gekämpft. Gegen Gaviria hatte ich schlussendlich keine Chance aber ich bin dennoch mehr als happy mit meinem zweiten Platz."

Finale vom Wind geprägt