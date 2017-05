Zehnte Etappe des Giro d'Italia

Quintana wurde am Dienstag (16.05.17) auf der zehnten Etappe nur 23. und verlor 2:53 Minuten auf den Niederländer Dumoulin vom deutschen Team Sunweb. Der 26 Jahre alte Dumoulin lag nach 39,8 km zwischen Foligno und Montefalco 49 Sekunden vor dem zweitplatzierten Waliser Geraint Thomas. Platz drei ging an den Luxemburger Bob Jungels (Quick-Step Floors/+56 Sekunden). Bester Deutscher war Andre Greipel (Lotto-Soudal) auf Rang 77.

Das erste von zwei Giro-Zeitfahren hatte es in sich. Die Strecke stieg bis ins Ziel im mittelalterlichen Montefalco fast stetig an. Dumoulin kam damit am besten zurecht und machte den 30-Sekunden-Rückstand zu Quintana mühelos wett. Dumoulin fuhr schon bei der ersten Zwischenzeit nach 9,8 Kilometern virtuell im Rosa Trikot.

Bergprüfungen stehen an

Im Gesamtklassement liegt Dumoulin nun 2:23 Minuten vor dem 27 Jahre alten Kolumbianer Quintana (Movistar), der Rosa erst am Sonntag mit seinem Sieg bei der Bergankunft am Blockhaus übernommen hatte.

Schon am Mittwoch bewegt sich Quintana aber wieder auf seinem bevorzugten Terrain. Auf der 11. Etappe über 161 Kilometer zwischen Florenz und Bagno di Romano stehen vier Bergprüfungen auf dem Programm. Entscheidend wird wohl ohnehin die letzte Giro-Woche in den Alpen zu sein.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Dienstag, 16.5., 22.50 Uhr

Stand: 16.05.2017, 17:29