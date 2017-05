Es sind klangvolle Namen, die das Herz jeden Radsportlers höher schlagen lassen: der Mortirolopass, das Stilfser Joch und der Umbrailpass. Diese drei Anstiege müssen auch die Fahrer des Giro d'Italia auf ihrer Königsetappe überwinden bevor es ins Wintersportzentrum nach Bormio geht. Dann wird sich zeigen, ob Tom Dumoulin in diesem Jahr für die großen Berge gerüstet ist.

Der Kapitän des deutschen Sunweb-Teams geht mit 2:41 Minuten Vorsprung auf den Kolumbianer Nairo Quintana in die steilen Rampen und hat dazu noch das Zeitfahren auf der letzten Etappe in Mailand als Faustpfand. "Wir müssen ihm fünf Minuten in den Bergen abnehmen, um den Giro zu gewinnen. Das wird sehr schwer" , befand Quintanas Movistar-Teamchef Eusebio Unzue.

Der Spanier rechnet zu dem bisherigen Rückstand von 2:41 Minuten dabei die Zeit drauf, die Dumoulin beim Zeitfahren gewinnen gegen Nibali gewinnen dürfte. Doch Zeitfahrspezialist Dumoulin will in diesem Jahr auch in den Bergen mithalten.

Neue Taktik in den Bergen

2015 führte Dumoulin die Vuelta bis zur letzten Bergetappe an, ehe ihm der Italiener Fabio Aru noch den Gesamtsieg entriss. Seitdem hat sich der 26-Jährige jedoch weiterentwickelt. In den Bergen lässt er sich von den Kletterspezialisten nicht so leicht abschütteln. "Ich bin besser vorbereitet mit all dem, was es heißt, ein Leader-Trikot zu tragen. Ich habe meine Lektion gelernt, dass eine Rundfahrt erst am letzten Tag beendet ist" , sagt er selbst, schiebt aber auch bescheiden nach: "So was kann mir wieder passieren, besonders, weil wir noch nicht einmal die Hälfte der Kletterkilometer absolviert haben."

Dumoulin fährt den Giro bislang jedoch clever. Die Tempowechsel der "Bergflöhe" Quintana und Vicenzo Nibali geht er gar nicht erst mit. Er will sich nicht kaputtfahren und so ließ er sie auf der 9. und der 14. Etappe fahren.

In gleichmäßig hohem Tempo kämpfte er sich wieder heran und auf der 14. Etappe zog er an Quintana sogar vorbei und sicherte sich den Tagessieg. Vergleiche mit Miguel Indurain drängen sich fast auf. Auch der Spanier war zunächst vor allem ein exzellenter Zeitfahrer bevor er auch am Berg mit gleichmäßigem Tempo die Gegner stehen ließ.

Das akribisch arbeitende Team hat sich dem Gesamtsieg verschrieben

"Ein wunderschöner Sieg, mein wertvollster bisher" , meinte der Niederländer hinterher. Der Sieg könnte ein Fingerzeig gewesen sein, allerdings ist die Belastung in den Alpen dauerhaft höher als an einem Schlussanstieg nach einer Flachetappe wie in Oropa. Sein Team tut jedenfalls viel dafür, damit die Taktik aufgeht: "Wir gehen vor dem Rennen jeden einzelnen Anstieg durch. Wir markieren die steilsten Stellen, an denen die anderen wahrscheinlich angreifen werden. Kommt dann ein Angriff, weiß Tom seine Kräfte richtig zu kalkulieren. Er fährt dann sein eigenes Tempo, eine Art Einzelzeitfahren" , so Sunwebs Sportlicher Leiter Luke Roberts.

Auf seine Teamkollegen kann er sich ebenfalls verlassen. Simon Geschke, der 2015 als Ausreißer eine Bergetappe der Tour de France gewann, hat seine eigenen Ambitionen in Italien komplett zurückgestellt. "Ja, in der Vergangenheit habe ich auch für mich Erfolge angestrebt" , so der Berliner, "aber ich würde das alles eintauschen gegen einen Gesamtsieg mit Tom. Das ist eine ganz andere Kategorie."

Bereit für den ganz großen Wurf?

Dumoulin scheint gereift, und reif für den großen Coup. Leaderqualitäten zeigte er auch beim Sturz Quintanas auf der 15. Etappe. An der Spitze des Hauptfeldes bekam der Mann aus Maastricht die Nachricht vom Missgeschick seines härtesten Rivalen und wies seine Teamkollegen an, das Tempo zu drosseln. Er will den Giro sportlich gewinnen, am besten schon in den Bergen alles klar machen.

"Ich kann mich nicht beschweren, meine Form ist gut, die Werte zeigen das. Aber andere sind einfach besser" , so der derzeit viertplatzierte Vorjahressieger Nibali. "Wenn Tom gewinnt, kann ich ihm nur die Hand schütteln und gratulieren." Ein Sieg bei der 100. Auflage der Italien-Rundfahrt und der Eintrag in die Geschichtsbücher wäre Dumoulin gewiss. Es könnte auch der Anfang einer neuen Epoche im Radsport sein.

red/sid/dpa | Stand: 23.05.2017, 08:30