Der Kampf um den Gesamtsieg wird damit erst am Schlusswochenende entschieden. Auf der 19. Etappe am Freitag (26.05.2017) verlor der 26 Jahre alte Radprofi aus dem deutschen Team Sunweb über eine Minute auf Quintana. Nach 190 km von Innichen nach Piancavallo ging der Tagessieg an den Spanier Mikel Landa.

Quintana (Movistar) liegt im Gesamtklassement nun 38 Sekunden vor Dumoulin, mit 43 Sekunden Rückstand folgt Titelverteidiger Vincenzo Nibali (Italien/Bahrain-Merida). Ebenfalls noch Siegchancen hat der Franzose Thibaut Pinot (FDJ), der als Gesamtvierter 53 Sekunden zurückliegt.

Am Samstag steht das letzte bergige Teilstück der Italien-Rundfahrt von Pordenone nach Asiago (190 km) bevor. Quintana muss dort den Vorsprung auf Dumoulin weiter ausbauen, wenn er eine realistische Chance auf den Gesamtsieg haben will. Im abschließenden Einzelzeitfahren über knapp 30 km von Monza nach Mailand hat Dumoulin klare Vorteile und wird unter normalen Umständen viel Zeit gut machen.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Freitag, 26.5., 22.50 Uhr

red/sid/dpa | Stand: 26.05.2017, 17:24