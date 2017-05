Der 26 Jahre alte Sunweb-Kapitän nahm es dem Kolumbianer Nairo Quintana am Sonntag quasi auf der Zielgeraden ab und ließ sich in Mailand als Gesamtsieger der 100. Ausgabe feiern. Das Giro-Podium komplettierten eben Quintana und Titelverteidiger Vincenzo Nibali (Italien).

Van Emden Etappensieger

Das abschließende Zeitfahren von Monza nach Mailand über 29,3 Kilometer gewann Dumoulins Landsmann Jos van Emden (LottoNL-Jumbo). Dumoulin reichte Rang zwei im Tagesklassement mit 15 Sekunden Rückstand auf van Emden.