Der Niederländer vom deutschen Team Sunweb verteidigte auf der schweren 18. Etappe über 137 km von Moena/Val di Fassa nach St. Ulrich sein Rosa Trikot erfolgreich vor dem Kolumbianer Nairo Quintana (Movistar). Dumoulin geht mit einem Polster von 31 Sekunden auf Quintana in die letzten drei Etappen.

Den Tagessieg sicherte sich Tejay van Garderen (BMC). Der Amerikaner setzte sich am Ende gegen Mikel Landa (Spanien/Sky) durch. "Ich hätte nicht damit gerechnet, heute zu gewinnen. Landa ist ein super Sprinter", sagte van Garderen, der sich mit Landa frühzeitig an die Spitze gesetzt hatte. Am Ende jubelte er über seinen ersten Etappensieg bei einer großen Rundfahrt.

Quintana hinter Dumolin

Dumoulin erreichte das Ziel nach der Fahrt über das Pordoijoch (2.239 m), den Valparolapass (2.117) und das Grödnerjoch (2.121) sowie dem Schlussanstieg nach St. Ulrich als Neunter mit 1:06 Minuten Rückstand auf den Sieger. Direkt hinter ihm folgte Quintana, der den Giro 2014 für sich entschieden hatte. Dritter in der Gesamtwertung ist weiterhin der zweimalige Giro-Sieger Vincenzo Nibali (Italien/Bahrain Merida/+1:12 Minuten).

Der Giro-Spitzenreiter, der seine Magen- und Darm-Probleme überwunden hat, hatte am Start noch einmal seine Ambitionen mit deutlichen Worten unterstrichen: "Ich will hier nicht Giro-Geschichte schreiben, weil ich in den Busch gemacht habe, sondern als Mann im Rosa Trikot". Durch einen abrupten "Toilettenstopp" am Dienstag hatte der Niederländer 2:10 Minuten auf seine Hauptkonkurrenten Nibali und Quintana verloren, sein Trikot aber noch knapp gerettet.

Am Freitag und Samstag stehen zwei weitere Bergetappen auf dem Programm, bevor der 100. Giro d'Italia am Sonntag mit einem Zeitfahren von Monza nach Mailand endet.

red/sid/dpa | Stand: 25.05.2017, 17:19