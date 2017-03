Klassiker-Saison strebt Höhepunkt entgegen

Der Weltmeister war nicht zufrieden. "Das ist kein Sport, sondern ein billiges Spiel" , kommentierte Peter Sagan den Ausgang des Halbklassikers Gent-Wevelgem. Der Slowake, seit Beginn der Saison in Diensten der deutschen Radsport-Equipe Bora-hansgrohe, war als Dritter über die Ziellinie gefahren. Das ist ihm nicht genug. Sagan will immer gewinnen. Das Problem ist: Das weiß auch die Konkurrenz, weshalb Sagan auch immer der markierte Mann ist. Am kommenden Sonntag wird das wieder so sein.

Fünf-Sterne-Favorit Van Avermaert

Die Frühjahrssaison der Radsportler strebt in dieser Woche ihrem Höhepunkt entgegen. Die belgischen Rennen mit ihrem ständigen Rechts, Links, Auf und Ab über kleine zum Teil mit Kopfsteinen gepflasterte Straßen finden ihren Abschluss bei der Flandern-Rundfahrt - dem belgischen Radsport-Feiertag. Eine Woche später, am 9. April, steht das anachronistische Paris-Roubaix im Norden Frankreichs auf dem Programm. Gent-Wevelgem und das am vergangenen Freitag über die Bühne gegangene Rennen E3-Harelbeke waren die beiden letzten wichtigen Formchecks vor den beiden Pflasterstein-Monumenten.

Das Ergebnis: Sagan, der bei E3 im Finale wegen eines Sturzes keine Rolle spielte, ist in Form. Das gleiche gilt für den Olympiasieger Greg Van Avermaert, der beide Rennen am Wochenende gewann und Ende Februar auch schon zum Auftakt der belgischen Klassikersaison das Rennen Omloop Het Nieuwsblad als Sieger beendete. Der Belgier geht damit als Fünf-Sterne-Favorit in die Ronde van Vlaanderen, wie die Flandern-Rundfahrt in Belgien heißt. Der Sieg führt aber über Sagan, den Vorjahressieger.

Degenkolb zurück

"Ich habe entschieden, wer das Rennen gewinnt" , behauptete Sagan am Sonntag in Wevelgem. Nicht ganz zu Unrecht, denn er weigerte sich schlichtweg die Verfolgung aufzunehmen, als Van Avermaert und der spätere Zweitplatzierte Jens Keukeleire im Finale aus der Spitzengruppe heraus attackierten. Und da die anderen Mitstreiter auf Sagans Antwort warteten, die jedoch ausblieb, konnte das Duo Van Avermaert/Keukeleire den Sieg unter sich ausmachen.

Die taktischen Spielchen im Finale von Gent-Wevelgem gaben einen Vorgeschmack auf das, was am kommenden Sonntag bei der Flandern-Rundfahrt zu erwarten ist. Auch John Degenkolb wird dies in seine Überlegungen einbeziehen. Der deutsche Klassikerspezialist, der 2015 Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix gewann, hat am Wochenende gezeigt, dass er in diesem Jahr wieder eine Rolle spielen kann. 2016 verpasste er die Frühjahrssaison aufgrund eines Unfalls im Trainingslager im Januar.

Tony Martins neue Ziele

Unterwegs auf neuem Terrain: Tony Martin

"Ich muss mir Gedanken machen, wie ich am Sonntag ins Rennen reingehen werde" , sagte Degenkolb der Website "cyclingmagazine.de", nach Platz fünf bei Gent-Wevelgem und Platz 13 bei E3 Harelbeke. Mitfahren mit den Favoriten und auf den Sprint warten oder selbst das Heil in der Offensive suchen. Das sind Degenkolbs Optionen. Eine eigene Attacke könnte dann Erfolg haben, wenn die markierten Fahrer Sagan und Van Avermaert dann erstmal sitzen bleiben. Das allerdings ist bei der Ronde eher unwahrscheinlich.

Degenkolb ist nicht der einzige deutsche Radprofi, der sich in diesem Jahr in Flandern und Roubaix etwas ausrechnet. Auch Tony Martin hat die Klassiker in diesem Jahr zum ersten Saisonhöhepunkt erklärt. Der 31-Jährige, seit Saisonbeginn im Trikot des Teams Katusha-Alpecin unterwegs, ist bislang vor allem als Zeitfahrspezialist bekannt. Im Oktober gewann er im Kampf gegen die Uhr seinen vierten Weltmeistertitel. Nun sucht er eine neue Herausforderung und glaubt sie mit den schweren Kopfsteinpflaster-Rennen gefunden zu haben. Im vergangenen Jahr hat er sich dort erstmals ausprobiert. Vor allem in Roubaix rechnet er sich Chancen aus, weit vorne zu landen.

Auch Greipel will ins Finale fahren

Bisher ist sein Frühjahr allerdings eher unglücklich verlaufen. Ende Februar stützte er beim Halbklassiker Kuurne-Brüssel-Kuurne und zog sich eine Platzwunde zu, die mit acht Stichen genäht werden musste. Auch bei Gent-Wevelgem landete er auf der Straße, blieb aber von schwereren Verletzungen verschont. Bei E3-Harelbeke schaffte es das Team nicht, ihn richtig zu positionieren, was gerade auf den schmalen Straßen Flanderns von entscheidender Bedeutung ist. Dennoch ist Martin mit seiner Form zufrieden und glaubt, dass er bei den beiden großen Rennen sogar noch besser sein wird.