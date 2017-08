Positiver Dopingtest bei Rad-Olympiasieger Sanchez

Wie das Team BMC am Donnerstag (17.08.2017) mitteile, wurde in Sanchez' Probe das Wachstumshormon GHRP-2 gefunden. Bis zur Öffnung der B-Probe suspendierte BMC den 39 Jahre alten Olympiasieger von Peking 2008. Der Belgier Loic Vliegen wird Sanchez bei der Vuelta ersetzen, die am Samstag im südfranzösischen Nimes beginnt.

Mit sofortiger Wirkung suspendiert

"In Übereinstimmung mit unserer Null-Toleranz-Politik und den Regularien des Weltverbandes ist Samuel Sanchez mit sofortiger Wirkung suspendiert worden", teilte BMC mit. Bis zur Öffnung der B-Probe würden keine weiteren Schritte unternommen.

Das nun auch bei Sanchez entdeckte Peptid GHRP-2, das für einen schnellen Muskelzuwachs sorgen soll, war bereits im Mai vor dem Giro d'Italia bei den beiden italienischen Profis Stefano Pirazzi und Nicola Ruffoni vom Team Bardiani nachgewiesen worden.

Sechster Fall mit Wachstumshormon

Der Vertrag von Samuel Sanchez bei BMC läuft zum Saisonende aus, er wollte nach der Vuelta eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. Sanchez ist der sechste Radprofi, der in den vergangenen beiden Jahren positiv auf ein Wachstumshormon getestet wurde.

dpa | Stand: 17.08.2017, 16:15