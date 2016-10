Karriereende aus gesundheitlichen Gründen

"Es ist für mich ein sehr schwerer Schritt und der Abschied aus der Profiszene wird sicherlich nicht einfach für mich werden. Allerdings gibt es nach intensiven medizinischen Untersuchungen keine andere Alternative" , erklärte Nerz laut einer Mitteilung seines Teams Bora-Argon. Die genaue Diagnose sei allerdings trotz medizinischer Konsultationen - auch in der Charité Berlin - laut Team-Chef Ralph Denk unklar.

"Mal wie ein Top-Profi, dann wie ein Junior"

"Weder er noch wir wissen genau, was ihm fehlt. An einem Tag fährt er wie ein Top-Profi, am nächsten Tag wie ein Junior. Dabei ist er ein Riesentalent" , erklärte Denk am Freitag (14.10.17) und vermutete, dass "es wahrscheinlich noch Monate" dauern werde, bis Klarheit über das Leiden von Nerz besteht.

Der Allgäuer galt einst als hoffnungsvoller Rundfahrer. Schon in jungen Jahren war er als Helfer des späteren Tour-de-France-Siegers Vincenzo Nibali im Einsatz. Das Team Bora verpflichtete ihn 2015 als Kapitän für die großen Rundfahrten, Erfolge blieben allerdings aus.

Kader mit Sagan, Majka und König

Der Kader des zukünftigen WorldTour-Teams Bora-hansgrohe steht. Die Denk-Mannschaft, die sich zuletzt die Dienste des sportlichen Leiters Jens Zemke (von Dimension Data) sicherte, geht mit 27 Profis in die Saison. Topfahrer sind der amtierende Weltmeister Peter Sagan (Slowakei), Tour-de-France-Bergkönig Rafal Majka (Polen), Leopold König (Tschechien), der deutsche Exmeister Emanuel Buchmann (Ravensburg) und der frisch gekürte U23-Vize-Weltmeister Pascal Ackermann (Kandel).

dpa | Stand: 14.10.2016, 17:30