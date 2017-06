Burghardt erstmals Deutscher Radsport-Meister

Kittel und Greipel abgehängt

Die deutschen Top-Sprinter Marcel Kittel und Titelverteidiger Andre Greipel hatten mit dem Rennausgang nichts zu tun. In Chemnitz herrschte knapp eine Woche vor dem Grand Depart schon Tour-Flair.

Zahlreiche Fans säumten die Straßen, besonders am Gornauer Berg standen die Menschen dicht gedrängt und sorgten für einen würdigen Meisterschafts-Rahmen.

Martin und Knees nicht am Start

Tony Martin, der zum Tour-Auftakt am Samstag in Düsseldorf ins Gelbe Trikot fahren will, hatte das Straßenrennen nach seinem am Freitag errungenen siebten Zeitfahr-Meistertitel ausgelassen. Auch Christian Knees, der im Aufgebot des Teams Sky von Titelverteidiger Christopher Froome steht, war nicht an den Start gegangen.

Das Endergebnis:

1. Marcus Burghardt (Samerberg) 4:52:08 Std.

2. Emanuel Buchmann (Ravensburg) gleiche Zeit

3. John Degenkolb (Frankfurt/M.) + 43 Sek.

4. Nils Politt (Hürth) +43

5. Maximilian Schachmann (Berlin) + 2:11 Min.

6. Roger Kluge (Berlin) +2:14

7. Florian Nowak (Oberammergau) + 2:36

8. Raphael Freienstein (Marburg) gleiche Zeit

9. Simon Geschke (Berlin) + 2:39

10. Georg Zimmermann (Augsburg) + 3:08



18. Andre Greipel (Rostock) + 8:34

30. Marcel Kittel (Arnstadt) + 10:33

Stand: 25.06.2017, 16:11