Der französische Bergkönig der diesjährigen Tour de France schließt sich ab der kommenden Saison dem Team Fortuneo-Oscaro an. Das gab der französische Zweitdivisionär am Mittwoch auf seiner Webseite bekannt. Fortuneo-Oscaro nahm in diesem Jahr mit einer Wildcard an der Frankreich-Rundfahrt teil.

"Ich komme zu einem Team mit bretonischer DNA. Es ist überflüssig zu erwähnen, dass dies viel für mich bedeutet", sagte der ebenfalls aus der Bretagne stammende Barguil. Neben dem Bergtrikot gewann der 25-Jährige zwei Etappen und beendete die 104. Frankreich-Rundfahrt auf dem zehnten Gesamtplatz.

red/dpa/sid | Stand: 02.08.2017, 13:52