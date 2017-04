Die 26-Jährige aus Erfurt setzte sich am Sonntag (16.04.17) bei den Bahnrad-Titelkämpfen in Hongkong im Finale der besten sechs Starterinnen durch und verwies Martha Bayona (Kolumbien) und Nicky Degrendele (Belgien) auf die Plätze. "Es war wichtig, dass ich immer das Heft in der Hand behielt, das ist mir gelungen. Ich liebe meinen Job einfach, es macht mir Spaß" , jubelte Vogel.

Bundestrainer Detlef Uibel war begeistert: "Man kann gar nicht genug Superlative finden für ihre Leistung!" Die zweite deutsche Fahrerin Emma Hinze (Cottbus) war zuvor in der Hoffnungsrunde ausgeschieden.