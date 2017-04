Welte: "Vom Titel geträumt"

"Ich habe schon geträumt, nochmal Weltmeisterin zu werden, weil meine Form echt gut ist. Wenn ich hier Zweite werde, bin ich ein bisschen traurig. Aber ich freue mich auch, ich bin Vize-Weltmeisterin. Das ist cool" , sagte Welte.

Grabosch zeigte sich zufrieden. "Ich freue mich, dass ich als zweite Deutsche unter den Top Fünf bin" , sagte sie. Für Welte, die zum sechsten Mal in Folge im Zeitfahren das WM-Treppchen erreichte, ist es bereits die zweite Medaille bei den Titelkämpfen in Fernost. Am Mittwoch hatte die 30-Jährige aus Kaiserslautern an der Seite von Kristina Vogel Bronze im Teamsprint gewonnen.

Max Niederlag disqualifiziert

Max Niederlag aus Chemnitz unterlag derweil im Viertelfinale des Sprintturniers dem Briten Ryan Owens. Niederlag, der in der Qualifikation zu einer persönlichen Bestzeit von 9,66 Sekunden gefahren war und anschließend den britischen Olympia-Zweiten Callum Skinner ausschaltete, wurde gegen Owens im entscheidenden dritten Lauf wegen eines unerlaubten Manövers disqualifiziert.